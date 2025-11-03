MP के दुर्लभ ‘मूंछ वाले हनुमानजी’ के मंदिर पर खतरा, ग्रामीणों में उमड़ा गुस्सा

स्थानीय निवासियों का कहना है कि किला क्षेत्र को संरक्षित रखने के लिए पंचायत द्वारा कुछ वर्ष पहले लाखों रुपए की लागत से बाउंड्री वॉल बनाई गई थी, लेकिन उसके बाद से किले की वास्तविक देखरेख नहीं की गई। अब हालत यह है कि कई चिन्हित पत्थर गायब हैं, जिनके निकाले जाने का पता तक पंचायत को नहीं है। ग्रामीणों ने सवाल उठाया है कि आखिर इतने बड़े ऐतिहासिक स्थल से पत्थर कौन निकाल रहा है और क्यों प्रशासन मौन है।