MP में बिना मुआवजा दिए शुरू हुआ ओवरब्रिज! किसान बोले- वापस दो जमीन

रेलवे स्टेशन के पास इस ओवर ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है। यहां पर कॉसिंग के समय गेट बंद होने से आमजन को परेशान होना पड़ता था। इससे बचने के लिए इस पुल का निर्माण शुरु किया गया था। यहां पर ओवरब्रिज के लिए दुकानों और मकानों के कुछ हिस्से सर्विस रोड के लिए अधिग्रहित किए गए थे। इसके लिए 13 सितंबर 2025 को भूमि का पंजीकरण एसडीओ पीडब्ल्यूडी नौगांव के पक्ष में किया गया था तथा मुआवजा राशि का भुगतान 1 अक्टूबर तक किया जाना था, लेकिन अब तक भुगतान नहीं किया गया है।