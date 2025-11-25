दो बच्चों के बाद कराई नसबंदी फेल, तीसरी बार फिर मां बनी महिला ने 181 पर की शिकायत

MP news (फोटो सोशल मीडिया)
MP news: मध्यप्रदेश सरकार परिवार नियोजन को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चलाती है, लेकिन कटनी स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली इन योजनाओं को किस स्तर तक धरातल पर लागू कर पा रही है, यह बात इसी ताजा मामले से साफ हो रही है। विजयराघवगढ़ क्षेत्र के ग्राम इटौरा निवासी दीपक साहू ने तीन साल पहले अपनी पत्नी का बरही में आयोजित टीटी ऑपरेशन शिविर में नसबंदी ऑपरेशन करवाया था। दो बच्चों के बाद परिवार को सीमित रखने के उद्देश्य से कराया गया यह ऑपरेशन उनके विश्वास और भविष्य की योजना का आधार था। लेकिन दीपक का यह भरोसा स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के चलते पूरी तरह टूट गया।
तीन साल बाद दीपक की पत्नी को गर्भ ठहर गया और उसने कटनी के जिला अस्पताल में एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। तीसरे बच्चे का जन्म होने से परिवार में खुशी तो है, लेकिन दीपक के अनुसार आर्थिक दबाव और भविष्य की जिम्मेदारियां अचानक बढ़ गई हैं। उनका कहना है कि यदि ऑपरेशन सही तरीके से किया गया होता, तो उन्हें यह स्थिति नहीं झेलनी पड़ती।
पीड़ित ने विभागीय लापरवाही का आरोप लगाते हुए 181 पर शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने मध्यप्रदेश सरकार से मांग की है कि संबंधित डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई की जाए और बच्चे के लालन-पालन के लिए उचित मुआवजा राशि भी दी जाए।
दीपक का कहना है कि स्वास्थ्य विभाग की यह लापरवाही हम दो, हमारे दो जैसे सरकारी संदेशों को कमजोर करती है और आम जनता का भरोसा भी हिलाती है।
बड़ी खबरेंView All
कटनी
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग