दो बच्चों के बाद कराई नसबंदी फेल, तीसरी बार फिर मां बनी महिला ने 181 पर की शिकायत

MP news: मध्यप्रदेश सरकार परिवार नियोजन को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चलाती है, लेकिन कटनी स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली इन योजनाओं को किस स्तर तक धरातल पर लागू कर पा रही है, यह बात इसी ताजा मामले से साफ हो रही है। विजयराघवगढ़ क्षेत्र के ग्राम इटौरा निवासी दीपक साहू ने तीन साल पहले अपनी पत्नी का बरही में आयोजित टीटी ऑपरेशन शिविर में नसबंदी ऑपरेशन करवाया था। दो बच्चों के बाद परिवार को सीमित रखने के उद्देश्य से कराया गया यह ऑपरेशन उनके विश्वास और भविष्य की योजना का आधार था। लेकिन दीपक का यह भरोसा स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के चलते पूरी तरह टूट गया।