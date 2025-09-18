करोड़ों के विकास कार्यों का लोकार्पण, सीएम थोड़ी देर में देंगे सौगात

मुयमंत्री के आगमन के मद्देनजर सभी आवश्यक तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। कलेक्टर आशीष तिवारी एवं एसपी अभिनय विश्वकर्मा द्वारा बुधवार की शाम यहां बड़वारा पहुंचकर कार्यम स्थल पर मंच, सेवा पखवाड़ा प्रदर्शनी स्थल और सांदीपनि विद्यालय के कक्षों का भ्रमण कर व्यवस्थाएं चाक-चौबंद रखने के निर्देश दिये गए। कलेक्टर तिवारी ने हेलीपैड पहुंचकर भी व्यवस्थाओं से संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। सेवा पखवाड़ा अभियान के अंतर्गत लगने वाली विभागों की वृहद प्रदर्शनी में सभी अधिकारियों को समय पर उपस्थित रहने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने हेलीपैड से सभास्थल, सांदीपनि विद्यालय पहुंचने तक के मार्ग का भी निरीक्षण कर चाक-चौबंद व्यवस्था, पार्किंग व्यवस्था पुता रखने के निर्देश दिए। इस दौरान जिला पंचायत के सीईओ शिशिर गेमावत, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉ. संतोष डेहेरिया, संयुक्त कलेक्टर जितेन्द्र पटेल, एसडीएम प्रमोद चतुर्वेदी, महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र ज्योति सिंह मौजूद रहे।