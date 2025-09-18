Patrika LogoSwitch to English

करोड़ों के विकास कार्यों का लोकार्पण, सीएम थोड़ी देर में देंगे सौगात

MP news: सीएम मोहन यादव आज कटनी जिले के दौरे पर, थोड़ी देर में देंगे करोड़ों की सौगात, लोगों को कई उम्मीदें...

कटनी

Sanjana Kumar

Sep 18, 2025

CM Mohan Yadav
CM Mohan Yadav(फोटो: सोशल मीडिया)

MP News: प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज गुरुवार को बड़वारा पहुंच रहे हैं। यह दिन आज एक बार फिर जिलेवासियाें के लिए खास होने वाला है, क्योंकि करोड़ों रुपए की योजनाओं का सीएम लोकार्पण व शिलान्यास करेंगे। सीएम के आगमन को लेकर शासन-प्रशासन द्वारा व्यापाक तैयारी की गई है। एक सप्ताह से जिला व संभाग स्तर के अधिकारियाें की कदमताल जारी है।

बड़वारा विधानसभा क्षेत्र में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में सीएम मोहन यादव 233.82 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात देंगे। इस दौरान वे 106.18 करोड़ रुपये की लागत से बने 19 विकास कार्यों का लोकार्पण तथा 127.64 करोड़ रुपये की लागत से 14 विकास कार्यों का भूमिपूजन करेंगे। सीएम के दोपहर बाद बड़वारा पहुंचने का अनुमान हैं।

इन विकास कार्यों का होगा लोकार्पण

विकासखंड बड़वारा: 35.5 करोड़ से बने बड़वारा सांदीपनि विद्यालय का मुय भवन, 0.65-0.65 करोड़ लागत वाले उपस्वास्थ्य केंद्र मझगवां, निपनिया, बहिरहटा खिरहनी, बिचपुरा।

विकासखंड रीठी: 33.66 करोड़ से बना रीठी सांदीपनि विद्यालय एवं 3.06 करोड़ की लागत का नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भवन निटर्रा।

विकासखंड बहोरीबंद: 7.95 करोड़ का संयुक्त तहसील कार्यालय भवन स्लीमनाबाद एवं 3.06 करोड़ का नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भवन कुआं।

विकासखंड कटनी: 6.4 करोड़ का संयुक्त तहसील कार्यालय भवन कटनी, 1.59 करोड़ का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र देवरीहटाई, 2.65 करोड़ का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बडेरा मय आवासीय भवन, 1.31 करोड़ की केवलारी नल जल योजना, 0.55 करोड़ की सुरखी नल जल योजना, 0.735 करोड़ की खिरहनी जल जीवन मिशन, 0.918 करोड़ की झलवारा जल जीवन मिशन, 3.57 करोड़ का प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं लाइब्रेरी भवन कटनी।

विकासखंड ढीमरखेड़ा: 2.02 करोड़ का 33/11 केव्ही उपकेंद्र कछारगांव एवं 0.6 करोड़ का मल्टीपरपज सेंटर कोठी।

इन कार्यों का होगा भूमिपूजन

कटनी शहर: 37.58 करोड़ का सीवरेज प्रोजेक्ट और 52.54 करोड़ का वॉटर सप्लाई प्रोजेक्ट।

विकासखंड विजयराघवगढ़: 2.48 करोड़ का इटौरा बगइचा टोला मार्ग, 1.39-1.39 करोड़ लागत के हाइस्कूल भवन मोहास नं-1 और बुजबुजा।

विकासखंड बहोरीबंद: 2.08 करोड़ का बाकल मुय मार्ग सीसी रोड, 2.31 करोड़ का बड़ी डुंगरिया से छोटी डुंगरिया मार्ग, 3.45 करोड़ का मवई सलहना कमनिया गेट से सलहना मार्ग, 1.57 करोड़ का खमतरा से सिहुड़ी मार्ग, 3.16 करोड़ का वीरांगना रानी दुर्गावती डिग्री कॉलेज बहोरीबंद में 10 अतिरिक्त क्लास रूम।

विकासखंड बड़वारा: 5.3 करोड़ का सारंगपुर से कटरा मार्ग।

विकासखंड ढीमरखेड़ा: 5.26 करोड़ का जनपद पंचायत भवन ढीमरखेड़ा।

विकासखंड कटनी: 2.97 करोड़ का तिलक महाविद्यालय में कंप्यूटर लैब भवन (200 छात्रों की क्षमता) एवं 6.16 करोड़ का 100 सीटर श्रमिक विश्राम गृह।

कलेक्टर-एसपी ने देखी तैयारियां

मुयमंत्री के आगमन के मद्देनजर सभी आवश्यक तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। कलेक्टर आशीष तिवारी एवं एसपी अभिनय विश्वकर्मा द्वारा बुधवार की शाम यहां बड़वारा पहुंचकर कार्यम स्थल पर मंच, सेवा पखवाड़ा प्रदर्शनी स्थल और सांदीपनि विद्यालय के कक्षों का भ्रमण कर व्यवस्थाएं चाक-चौबंद रखने के निर्देश दिये गए। कलेक्टर तिवारी ने हेलीपैड पहुंचकर भी व्यवस्थाओं से संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। सेवा पखवाड़ा अभियान के अंतर्गत लगने वाली विभागों की वृहद प्रदर्शनी में सभी अधिकारियों को समय पर उपस्थित रहने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने हेलीपैड से सभास्थल, सांदीपनि विद्यालय पहुंचने तक के मार्ग का भी निरीक्षण कर चाक-चौबंद व्यवस्था, पार्किंग व्यवस्था पुता रखने के निर्देश दिए। इस दौरान जिला पंचायत के सीईओ शिशिर गेमावत, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉ. संतोष डेहेरिया, संयुक्त कलेक्टर जितेन्द्र पटेल, एसडीएम प्रमोद चतुर्वेदी, महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र ज्योति सिंह मौजूद रहे।

ये रखी जाएगी मांग

बड़वारा आगमन पर मुख्यमंत्री से बड़वारा क्षेत्र में दायींतट नहर का विस्तार, खमतरा व देवरीहटाई में कॉलेज, बड़वारा कॉलेज के लिए अतिरिक्त भवन, 132 केवी सब स्टेशन, आइटीआइ, देवरी-गुणा मार्ग में महानदी पर पुल, खरहटा से इमलिया के लिए नहर, कुदरा से झरेला नहर, बड़वारा से देवरीहटाई, पिपरौंध सड़क का चौड़ीकरण, उमरियापान में व्यवस्थित बस स्टैंड, सीएमराइज स्कूल देवरीहटाई के लिए, क्षेत्र में बांध निर्माण, देश के भागौलिक केंद्र बिंदु करौंदी के विकास, क्षेत्र में लॉजिस्टिक पार्क आदि के लिए के लिए मांग रखी जाएगी।

बंद रहेगा हैवी वाहनों का आवागमन

मुख्यमंत्री के आगमन को जाम आदि की समस्या न हो, इसको लेकर यातायात में कुछ बदलाव किए गए हैं। ट्रैफिक टीआई राहुल पांडेय ने बताया कि सीएम के रोड शो व सभा के दौरान हाइवे व नगर में ट्रकों सहित अन्य भारी वाहनाें की आवाजाही बंद रहेगी। विलायतकाल से कटनी की ओर, कटनी वे विलायतकला की ओन जाने वाले ट्रक, देवरी हटाई रोड से आने-जान वाले बड़े वाहनाें को बंद कराया जाएगा। इसके अलावा बसाड़ी-रोहनिया मार्ग से भी बड़े वाहनाें की आवाजाही बाधित कुछ समय के लिए रोक दी जाएगी।

आज कटनी के दौरे पर सीएम, मिनट-टू-मिनट कार्यक्रम

सीएम 18 सितंबर को दोपहर 2.30 बजे जबलपुर के डुमना विमानतल से हेलीकॉप्टर द्वारा प्रस्थान कर दोपहर 3 बजे बड़वारा पहुंचेंगे। यहां के स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होने के बाद हेलीकॉप्टर द्वारा शाम 5 बजे डुमना विमानतल के लिए रवाना हो जाएंगे, यहां से मुख्यमंत्री राजकीय वायुयान द्वारा भोपाल प्रस्थान करेंगे।

● शहर में हवाई पट्टी का विकास जिससे निवेश और औद्योगिक प्रगति को गति मिले।

● अंतर्राज्यीय बस स्टैंड की स्थापना, जिसकी घोषणा 2017 में हुई थी लेकिन अब तक क्रियान्वयन नहीं हुआ।

● जिले में माइनिंग कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना, ताकि युवाओं को रोजगारपरक शिक्षा मिल सके।

● 17 किमी रिंग रोड (चाका बायपास से शहडोल बायपास तक) का निर्माण, जो घोषणा और सर्वे के बावजूद लंबित है।

● रेलवे फ्लाईओवर (मंगल नगर और गायत्री नगर पुलिया पर) का निर्माण, जिससे बरसात के समय शहर के दो हिस्सों के बीच आवागमन की समस्या दूर होगी।

● चारों विधानसभा क्षेत्रों (मुड़वारा, बड़वारा, विजयराघवगढ़, बहोरीबंद) में औद्योगिक इकाइयों की स्थापना, ताकि युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध हो सके।

Published on:

18 Sept 2025 01:58 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Katni / करोड़ों के विकास कार्यों का लोकार्पण, सीएम थोड़ी देर में देंगे सौगात

