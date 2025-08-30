Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

कटनी

लावारिस बच्चों ने भरी सूनी गोद, जिन्हें अपनों ने छोड़ा उन्हें देश-विदेश में मिल रहा सहारा

MP News: सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी (कारा) पोर्टल के जरिए अनाथ बच्चों को गोद दिया जा रहा है। अब तक 40 बच्चों को मिला सहारा, अपनों ने जिन्हें छोड़ा वो लावारिस बच्चे भर रहे मां की सूनी गोद, देश-विदेश में भी माता-पिता बनने का सपना हो रहा पूरा, पढ़ें बालमीक पांडेय की रिपोर्ट...

कटनी

Sanjana Kumar

Aug 30, 2025

MP News
MP News: हाल ही में एक विदेशी दंपती ने एक बच्चे को लिया गोद। (Photo: patrika)

MP News: जिन मासूमों को लावारिस हालत में छोड़ दिया गया, आज वही बच्चे नए माता-पिता के प्यार और दुलार में पल-बढ़ रहे हैं। सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी (कारा) पोर्टल के जरिए अनाथ बच्चों को गोद दिया जा रहा है। इन मासूमों को न सिर्फ भारतीय, बल्कि विदेशी दंपती से भी खुशी मिल रही है। कलेक्टर और एडीएम कोर्ट की मदद से 2013 से अब तक 40 बच्चों को गोद दिया जा चुका है। 10 और बच्चों को कानूनी रूप से गोद देने की प्रक्रिया जारी है।

केस- 1-

18 माह की बच्ची को बड़वारा थाना क्षेत्र से रेस्क्यू किया गया। फरवरी में यूएसए के दंपती ने गोद लिया।

ये भी पढ़ें

बेरोजगारी से मजबूर दो भाई बने किन्नर, ट्रेनिंग के बदले रोज चुकाते थे 500 रुपए, ट्रेन में अड़ीबाजी पड़ी भारी
जबलपुर
Jabalpur News

केस- 2 -

रीठी बायपास पर बीते 10 नवंबर को दो दिन का शिशु मिला। इसे जबलपुर के रेलवे अधिकारी ने फरवरी में गोद लिया।

केस- 3 -

एक बच्चे को जन्म के कुछ समय बाद मां सड़क किनारे छोड़ गई। चार माह बाद बच्चे को महाराष्ट्र के दंपती ने आसरा दिया।

2 साल तक के बच्चे 60 दिन में लीगल फ्री

बता दें कि अनाथ बच्चों की देखभाल शिशु गृह में होती है। 2 साल तक के बच्चों को 60 दिन, बड़े बच्चों को 4 माह में लीगल फ्री कराया जा रहा है। कारा पोर्टल पर बच्चे और दंपती का पंजीयन होता है। कटनी के बाल संरक्षण अधिकारी मनीष तिवारी के अनुसार रिश्तेदारों के बच्चे गोद लेना हो तो वे भी कारा में पंजीयन करना होगा। महिला एवं बाल विकास विभाग की जिला कार्यक्रम अधिकारी प्रतिभा पांडेय के अनुसार वर्तमान में 10 बच्चों की प्रक्रिया चल रही है।

अब तक इन शहरों और देशों में गोद गए बच्चे

अब तक देश में दिल्ली, मुंबई, बेंगलूरु, चेन्नई के अलावा विदेश में माल्टा, एरिजोना, नॉर्थ कैरोलिना (यूएसए), स्पेन जैसे देशों में बच्चे गोद लिए गए हैं।

ये भी पढ़ें

ठगी करने वाली अंतरराष्ट्रीय गैंग का चौंकाने वाला खुलासा, दुबई में नेटवर्क बना रहा सरगना
भोपाल
MP News

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

30 Aug 2025 11:26 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Katni / लावारिस बच्चों ने भरी सूनी गोद, जिन्हें अपनों ने छोड़ा उन्हें देश-विदेश में मिल रहा सहारा

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.