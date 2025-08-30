लावारिस बच्चों ने भरी सूनी गोद, जिन्हें अपनों ने छोड़ा उन्हें देश-विदेश में मिल रहा सहारा

बता दें कि अनाथ बच्चों की देखभाल शिशु गृह में होती है। 2 साल तक के बच्चों को 60 दिन, बड़े बच्चों को 4 माह में लीगल फ्री कराया जा रहा है। कारा पोर्टल पर बच्चे और दंपती का पंजीयन होता है। कटनी के बाल संरक्षण अधिकारी मनीष तिवारी के अनुसार रिश्तेदारों के बच्चे गोद लेना हो तो वे भी कारा में पंजीयन करना होगा। महिला एवं बाल विकास विभाग की जिला कार्यक्रम अधिकारी प्रतिभा पांडेय के अनुसार वर्तमान में 10 बच्चों की प्रक्रिया चल रही है।