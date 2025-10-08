एमपी में ढाबे पर युवक-युवतियों ने मचाया हंगामा, पुलिस से भी उलझे..

girls and boy creating ruckus at dhaba for birthday celebration
mp news: मध्यप्रदेश के कटनी में माधवनगर थाना क्षेत्र में स्टेट हाईवे पर बने मैगी प्वाइंट ढाबा में बीती रात कुछ युवक-युवतियों ने जमकर उपद्रव मचाया। जमकर ढाबे में बवाल किया और जब सूचना पर पुलिस पहुंची तो पुलिस से उलझने की कोशिश की। घटना ने इलाके में हड़कंप मचा दिया। जब पुलिस युवक-युवती को समझा रही थी तब युवतियों ने उन्हें सभी के सामने कपड़े उतारने की धमकी तक दी। पुलिस ने दो युवतियों और एक युवक को हिरासत में लिया है।
युवक-युवतियां मैगी प्वाइंट ढाबे में बर्थडे पार्टी मनाने पहुंचे थे। इस दौरान युवक-युवती छत पर चले गए और वहां पर पार्टी करने के लिए अड़ गए। ढाबा संचालक ने मना कि तो उलझ पड़े और ढाबे के कर्मचारियों से विवाद किया और ढाबे में हंगामा शुरू कर दिया। ढाबे पर हंगामा होता देख ढाबा संचालक ने पुलिस को सूचना दी जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची लेकिन इसके बाद हंगामा शांत होने के बाद और बढ़ता नजर आया। ढाबे पर युवक-युवतियों के हंगामा करने के कारण वहां आए दूसरे ग्राहक ढाबे से वापस लौट गए।
ढाबे पर हंगामे की खबर मिलने के बाद जब माधवनगर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची तो आरोपी युवक-युवती पुलिसकर्मियों से ही उलझ गए। हालात इस कदर बिगड़े कि धक्का-मुक्की तक हो गई। आरोपी युवतियों ने पुलिस और आम लोगों के सामने कपड़े उतारने की धमकी दी। पुलिस ने युवक-युवतियों को हिरासत में लिया और उन्हें थाने ले आई। माधव नगर थाना प्रभारी संजय दुबे ने बताया कि इस मामले में रागनी, अंजनी, रॉबिंशन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए हिरासत में लिया गया है। तीनों के खिलाफ एफआइआर दर्ज की गई है। शासकीय कार्य में बाधा डालने का भी मामला दर्ज किया गया है। दोषियों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
