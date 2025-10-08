एमपी में ढाबे पर युवक-युवतियों ने मचाया हंगामा, पुलिस से भी उलझे..

ढाबे पर हंगामे की खबर मिलने के बाद जब माधवनगर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची तो आरोपी युवक-युवती पुलिसकर्मियों से ही उलझ गए। हालात इस कदर बिगड़े कि धक्का-मुक्की तक हो गई। आरोपी युवतियों ने पुलिस और आम लोगों के सामने कपड़े उतारने की धमकी दी। पुलिस ने युवक-युवतियों को हिरासत में लिया और उन्हें थाने ले आई। माधव नगर थाना प्रभारी संजय दुबे ने बताया कि इस मामले में रागनी, अंजनी, रॉबिंशन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए हिरासत में लिया गया है। तीनों के खिलाफ एफआइआर दर्ज की गई है। शासकीय कार्य में बाधा डालने का भी मामला दर्ज किया गया है। दोषियों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।