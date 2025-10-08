Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Jaipur SMS Fire

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कटनी

एमपी में ढाबे पर युवक-युवतियों ने मचाया हंगामा, पुलिस से भी उलझे..

mp news: ढाबे की छत पर बर्थ-डे पार्टी मनाने पर अड़े थे युवक-युवती, समझाया तो कर दिया बवाल...।

1 minute read

कटनी

image

Shailendra Sharma

Oct 08, 2025

katni

girls and boy creating ruckus at dhaba for birthday celebration

mp news: मध्यप्रदेश के कटनी में माधवनगर थाना क्षेत्र में स्टेट हाईवे पर बने मैगी प्वाइंट ढाबा में बीती रात कुछ युवक-युवतियों ने जमकर उपद्रव मचाया। जमकर ढाबे में बवाल किया और जब सूचना पर पुलिस पहुंची तो पुलिस से उलझने की कोशिश की। घटना ने इलाके में हड़कंप मचा दिया। जब पुलिस युवक-युवती को समझा रही थी तब युवतियों ने उन्हें सभी के सामने कपड़े उतारने की धमकी तक दी। पुलिस ने दो युवतियों और एक युवक को हिरासत में लिया है।

ढाबे की छत पर बर्थ-डे मनाने की जिद

युवक-युवतियां मैगी प्वाइंट ढाबे में बर्थडे पार्टी मनाने पहुंचे थे। इस दौरान युवक-युवती छत पर चले गए और वहां पर पार्टी करने के लिए अड़ गए। ढाबा संचालक ने मना कि तो उलझ पड़े और ढाबे के कर्मचारियों से विवाद किया और ढाबे में हंगामा शुरू कर दिया। ढाबे पर हंगामा होता देख ढाबा संचालक ने पुलिस को सूचना दी जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची लेकिन इसके बाद हंगामा शांत होने के बाद और बढ़ता नजर आया। ढाबे पर युवक-युवतियों के हंगामा करने के कारण वहां आए दूसरे ग्राहक ढाबे से वापस लौट गए।

पुलिस से उलझीं युवतियां

ढाबे पर हंगामे की खबर मिलने के बाद जब माधवनगर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची तो आरोपी युवक-युवती पुलिसकर्मियों से ही उलझ गए। हालात इस कदर बिगड़े कि धक्का-मुक्की तक हो गई। आरोपी युवतियों ने पुलिस और आम लोगों के सामने कपड़े उतारने की धमकी दी। पुलिस ने युवक-युवतियों को हिरासत में लिया और उन्हें थाने ले आई। माधव नगर थाना प्रभारी संजय दुबे ने बताया कि इस मामले में रागनी, अंजनी, रॉबिंशन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए हिरासत में लिया गया है। तीनों के खिलाफ एफआइआर दर्ज की गई है। शासकीय कार्य में बाधा डालने का भी मामला दर्ज किया गया है। दोषियों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

ये भी पढ़ें

एमपी में रिश्वत लेते पकड़ाई मेडिकल ऑफिसर-सुपरवाईजर की जोड़ी, लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई
सिंगरौली
singrauli

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

08 Oct 2025 04:29 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Katni / एमपी में ढाबे पर युवक-युवतियों ने मचाया हंगामा, पुलिस से भी उलझे..

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

कटनी

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

भरभराकर गिरी मकान की दीवार, बच्चे की मौत, बहन घायल

कटनी

MP Police Transfer: एमपी पुलिस का बड़ा फेर बदल, कई थाना प्रभारी, चौकी प्रभारी इधर से उधर

MP Police Transfer
कटनी

चाकू से गोदकर युवक की हत्या, CCTV में कैद हुई सनसनीखेज वारदात, 3 आरोपी गिरफ्तार

katni news
कटनी

आर्मी जवान से मारपीट कर ID छीनने वाले बदमाश पकड़ाए, पुलिस ने निकाला जुलूस

Katni News
कटनी

अंतिम संस्कार के समय चिता पर गिरने लगा भयंकर पानी, देखें वीडियो

Heavy rain start during funeral
कटनी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.