एमपी में बेकसूर युवक की गिरफ्तारी पर जिला कोर्ट में हंगामा, पुलिस-वकील भिड़े

mp news heated argument between police and lawyers at Katni District Court
mp news: मध्यप्रदेश के कटनी जिला कोर्ट परिसर में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल बन गया जब जब पुलिस और वकील आमने-सामने आ गए। मामला तब सामने आया जब पुलिस ने रीवा जिले के निवासी सागर सिंह नामक युवक को आदतन फरार अपराधी समझकर गिरफ्तार कर लिया। युवक की गिरफ्तारी की खबर मिलते ही जिला कोर्ट के वकील भड़क उठे और पुलिस की कार्रवाई का जोरदार विरोध किया। विवाद इतना बढ़ गया कि पुलिस और वकीलों के बीच जमकर नोकझोंक हुई।
वकीलों के दबाव पर सागर सिंह को कोर्ट में पेश किया गया। जांच में वह पूरी तरह निर्दोष पाया गया। इस दौरान वकीलों ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए और आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। सागर सिंह ने बताया कि वह अपने वकील से मुलाकात करने कोर्ट आया था, तभी बिना वर्दी के एक पुलिस अधिकारी ने उसे जबरन गिरफ्तार कर लिया। घटना के बाद कोर्ट परिसर में एहतियातन अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया। काफी देर तक हंगामे का माहौल बना रहा, जिससे अदालत की कार्यवाही प्रभावित हुई।
जिला कोर्ट में मामले को शांत करने पहुंची सीएसपी नेहा पच्चीसीय ने बताया कि सागर सिंह को आदतन अपराधी समझकर झिंझरी पुलिस चौकी प्रभारी ने गिरफ्तार किया था। पूछताछ के दौरान वकील वहां पहुंचे और विवाद बढ़ गया। इसके बाद पुलिस और वकीलों ने मिलकर मामले को शांत कराया। इस घटना ने जिला कोर्ट परिसर में सुरक्षा और पुलिस कार्रवाई के तरीके पर सवाल खड़े कर दिए हैं और वकीलों एवं पुलिस के बीच तालमेल की आवश्यकता को उजागर किया है।
