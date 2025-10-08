एमपी में बेकसूर युवक की गिरफ्तारी पर जिला कोर्ट में हंगामा, पुलिस-वकील भिड़े

वकीलों के दबाव पर सागर सिंह को कोर्ट में पेश किया गया। जांच में वह पूरी तरह निर्दोष पाया गया। इस दौरान वकीलों ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए और आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। सागर सिंह ने बताया कि वह अपने वकील से मुलाकात करने कोर्ट आया था, तभी बिना वर्दी के एक पुलिस अधिकारी ने उसे जबरन गिरफ्तार कर लिया। घटना के बाद कोर्ट परिसर में एहतियातन अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया। काफी देर तक हंगामे का माहौल बना रहा, जिससे अदालत की कार्यवाही प्रभावित हुई।