घर के बाहर खड़े लोगों पर हमला, एक ही परिवार के 5 लोग गंभीर घायल

दोनों पक्षों के बीच कुछ महीने पहले भी विवाद हुआ था, जिसकी शिकायत कोतवाली थाने में दर्ज कराई गई थी। बताया जा रहा है कि पुराने रंजिश के चलते ही रविवार रात यह झगड़ा हुआ। घायल दानिश राजा ने आरोप लगाया कि हमलावरों में आसिफ खान, काशिफ खान, तनवीर खान और शहजान खान सहित कई युवक शामिल थे। घटना के बाद मोहल्ले में अफरा-तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने घायलों को तत्काल जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज जारी है। घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और हालात पर काबू पाया। कोतवाली पुलिस ने घायलों के बयान के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है और सभी नामजद आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।