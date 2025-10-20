Patrika LogoSwitch to English

कटनी

घर के बाहर खड़े लोगों पर हमला, एक ही परिवार के 5 लोग गंभीर घायल

mp news: पुराने विवाद में परिवार पर 10-15 युवकों ने हथियारों से लैस होकर किया हमला, घायल जिला अस्पताल में भर्ती...।

2 min read

कटनी

image

Shailendra Sharma

Oct 20, 2025

katni

old rivalry Fight between family and youth 5 injured

mp news: मध्यप्रदेश के कटनी में कोतवाली थाना क्षेत्र के मिशन चौक इलाके में रविवार देर रात पुराने विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच हुए खूनी संघर्ष से दहशत फैल गई। इस झगड़े में एक ही परिवार के पांच लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि हमलावरों ने घर के बाहर खड़े परिवारजनों पर अचानक हमला कर दिया, जिससे पूरे इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया, घटना ईश्वरीपुरा वार्ड की है।

घर के बाहर खड़े लोगों पर हमला

जानकारी के अनुसार, रविवार रात करीब 9 बजे दानिश राजा अपने भाइयों और बड़े पिताजी के साथ घर के बाहर खड़ा था। उसी दौरान करीब 10 से 15 युवक वहां पहुंचे और बिना किसी कहासुनी के हमला कर दिया। दानिश राजा ने बताया कि हमलावर चाकू, तलवार और कट्टा जैसे घातक हथियारों से लैस थे। उन्होंने एकाएक सिर और पेट पर वार कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। बीच-बचाव करने पहुंचे चाचा शकील अहमद कुरैशी, जीशान कुरैशी और तौफीक कुरैशी पर भी ताबड़तोड़ हमला कर दिया गया। सभी को गंभीर चोटें आईं।

पुराना विवाद बना झगड़े की वजह

दोनों पक्षों के बीच कुछ महीने पहले भी विवाद हुआ था, जिसकी शिकायत कोतवाली थाने में दर्ज कराई गई थी। बताया जा रहा है कि पुराने रंजिश के चलते ही रविवार रात यह झगड़ा हुआ। घायल दानिश राजा ने आरोप लगाया कि हमलावरों में आसिफ खान, काशिफ खान, तनवीर खान और शहजान खान सहित कई युवक शामिल थे। घटना के बाद मोहल्ले में अफरा-तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने घायलों को तत्काल जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज जारी है। घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और हालात पर काबू पाया। कोतवाली पुलिस ने घायलों के बयान के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है और सभी नामजद आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।

खबर शेयर करें:

Hindi News / Madhya Pradesh / Katni / घर के बाहर खड़े लोगों पर हमला, एक ही परिवार के 5 लोग गंभीर घायल

