एमपी में किन्नर की वेशभूषा में युवक की लाश मिलने से सनसनी

mp news: मध्यप्रदेश के कटनी में एक युवक की लाश नदी में किन्नर की वेशभूषा में मिलने से हड़कंप मच गया था। घटना एनकेजे थाना इलाके की है जहां हिरवारा नदी में युवक की लाश मिली जिसे पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। मृतक की पहचान हो गई है और परिजन के मुताबिक युवक घर का सामान खरीदने के लिए कटनी आया था और फिर वापस नहीं लौटा। मृतक साइकिल स्टैंड का संचालक था। किन्नर की वेशभूषा में लाश मिलने से कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं।