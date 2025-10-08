एमपी में किन्नर की वेशभूषा में युवक की लाश मिलने से सनसनी

youth dead body found in third gender attire in a river
mp news: मध्यप्रदेश के कटनी में एक युवक की लाश नदी में किन्नर की वेशभूषा में मिलने से हड़कंप मच गया था। घटना एनकेजे थाना इलाके की है जहां हिरवारा नदी में युवक की लाश मिली जिसे पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। मृतक की पहचान हो गई है और परिजन के मुताबिक युवक घर का सामान खरीदने के लिए कटनी आया था और फिर वापस नहीं लौटा। मृतक साइकिल स्टैंड का संचालक था। किन्नर की वेशभूषा में लाश मिलने से कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं।
मृतक की पहचान सीधी जिले के मड़वास के रहने वाले अनिल कुमार पांडे (उम्र 43 साल) के रूप में हुई है। मृतक के परिजन ने बताया कि अनिल 6 अक्टूबर को सुबह घर का सामान लेने के लिए शक्तिपुंज ट्रेन से कटनी आया था और उसके बाद से उसका कुछ पता नहीं चला। अब अनिल की लाश नदी में मिली है। उसने किन्नरों की तरह कपड़े हुए हैं और श्रृंगार किया हुआ है जो कि हैरान कर देने वाला है। परिजन ने मामले की निष्पक्ष और गहन जांच की मांग की है।
पुलिस का कहना है कि हिरवारा नदी से किन्नर की वेशभूषा में एक साइकिल स्टैंड संचालक अनिल कुमार पांडे का शव मिला है। पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना कर शव को कब्जे में लेकर पंचनमा तैयार कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के सही कारणों का खुलासा हो पाएगा और उसके आधार पर ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।
