MP Police Transfer: एमपी पुलिस का बड़ा फेर बदल, कई थाना प्रभारी, चौकी प्रभारी इधर से उधर

एसपी अभिनव विश्वकर्मा ने प्रशासनिक कार्य व्यवस्था के तहत व्यवस्था में बड़ा फेर बदल (MP Police Transfer) किया है। कई थाना व चौकी प्रभारी को इधर से उधर किया है। कोतवाली टीआई डीएसपी अजय सिंह लाइन, राखी पांडेय निरीक्षक लाइन से टीआई कोतवाली, उप निरीक्षक अरुणपाल सिंह कोतवाली से थाना प्रभारी रंगनाथ नगर, उप निरीक्षक रूपेंद्र सिंह सायबर सेल से थाना प्रभारी एनकेजे, उप निरीक्षक लाइन से चौकी प्रभारी बस स्टैंड, उप निरीक्षक राजेश दुबे थाना रंगनाथ नगर से चौकी प्रभारी झिंझरी, उप निरीक्षक अनिल यादव थाना प्रभारी एनकेजे से स्लीमनाबाद, उप निरीक्षक नेहा मौर्य चौकी प्रभारी निवार से कोतवाली, उप निरीक्षक नवीन नामदेव थाना प्रभारी रंगनाथ नगर से माधवनगर, उप निरीक्षक प्रियंका राजपूत चौकी प्रभारी झिंझरी से लाइन, उप निरीक्षक प्रियंका सिंह चंदेल थाना प्रभारी बाकल से थाना कुठला सहित एक महिला उपनिरीक्षक को बाकल थाने की कमान सौंपी गई है। एएसआई, एसआई और आरक्षक व प्रधान आरक्षक भी इधर से उधर किए गए हैं।