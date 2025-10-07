MP Police Transfer: एमपी पुलिस का बड़ा फेर बदल, कई थाना प्रभारी, चौकी प्रभारी इधर से उधर

MP Police Transfer
MP Police Transfer: शहर वह जिले में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर के पुलिस अधीक्षक अभिनय विश्वकर्मा ने सख्त तेवर दिखाए हैं। उन्होंने सोमवार रात थोक के भाव में जिले के थाना प्रभारी, चौकी प्रभारी व निचले स्टॉफ की सर्जरी की है। कई वर्षों से एक ही स्थान पर जमे अधिकारियों को यहां से वहां किया है।
एसपी अभिनव विश्वकर्मा ने प्रशासनिक कार्य व्यवस्था के तहत व्यवस्था में बड़ा फेर बदल (MP Police Transfer) किया है। कई थाना व चौकी प्रभारी को इधर से उधर किया है। कोतवाली टीआई डीएसपी अजय सिंह लाइन, राखी पांडेय निरीक्षक लाइन से टीआई कोतवाली, उप निरीक्षक अरुणपाल सिंह कोतवाली से थाना प्रभारी रंगनाथ नगर, उप निरीक्षक रूपेंद्र सिंह सायबर सेल से थाना प्रभारी एनकेजे, उप निरीक्षक लाइन से चौकी प्रभारी बस स्टैंड, उप निरीक्षक राजेश दुबे थाना रंगनाथ नगर से चौकी प्रभारी झिंझरी, उप निरीक्षक अनिल यादव थाना प्रभारी एनकेजे से स्लीमनाबाद, उप निरीक्षक नेहा मौर्य चौकी प्रभारी निवार से कोतवाली, उप निरीक्षक नवीन नामदेव थाना प्रभारी रंगनाथ नगर से माधवनगर, उप निरीक्षक प्रियंका राजपूत चौकी प्रभारी झिंझरी से लाइन, उप निरीक्षक प्रियंका सिंह चंदेल थाना प्रभारी बाकल से थाना कुठला सहित एक महिला उपनिरीक्षक को बाकल थाने की कमान सौंपी गई है। एएसआई, एसआई और आरक्षक व प्रधान आरक्षक भी इधर से उधर किए गए हैं।
जिले व शहर में लगातार हो रहे अपराधों से पुलिस की कार्य प्रणाली पर शहर की जनता ने सवाल खड़े किए हैं। हाल ही में हत्या, लूट, चोरी जैसी घटनाएं बढ़ी हैं। थाना प्रभारी की निष्क्रियता स्टाफ की निष्क्रियता के कारण अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। जिससे पुलिस की छवि लगातार धूमिल हो रही थी। इस पर एसपी ने कड़ा एक्शन लेते हुए थाना प्रभारी को बदला है।
एमपी के कटनी जिले के जिस थाने से आरक्षक की पोस्टिंग पाई थी उसी थाने में बतौर डीएसपी रहते हुए पोस्टिंग लेकर रिटायरमेंट होने की लालसा कोतवाली टीआई अजय सिंह की अधूरी रह गई। 31 अक्टूबर को सेवानिवृत्त होने वाले डीएसपी अजय सिंह को हटाया गया है। कुछ दिनों से अपराध नियंत्रण को लेकर उनकी निष्क्रियता चर्चा में थी। चौपाटी जैसे सार्वजनिक आवाजाही वाले क्षेत्र में एक साथ तीन हत्याओं से शहर दहल गया था ।अन्य कई गंभीर मामले आए हैं जिस पर त्वरित कार्रवाई नहीं की गई जिसके चलते एसपी ने कोतवाली टीआई को हटाते (MP Police Transfer) हुए यहां की कमान महिला निरीक्षक राखी पांडे को सौंपी है।
रंगनाथ नगर थाना क्षेत्र में भी लगातार अपराध बढ़े हैं। यहां पर हत्या, बमबारी, चोरी, अवैध तरीके से शराब की तस्करी सुर्खियों में है। थाना प्रभारी नवीन नामदेव का नियंत्रण न होने के कारण उन्हें भी हटा दिया गया है। नवीन नामदेव को माधवनगर थाना भेजते हुए कमान कोतवाली थाने में सक्रिय रहने वाले उपनिरीक्षक अरुण पाल सिंह को थाना प्रभारी बनाया गया है।
एनकेजे थाना क्षेत्र में भी लगातार बढ़ रहे अपराध और पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई न किए जाने से सवाल खड़े हो रहे थे। हाल ही में हीरापुर कौड़िया में चाकू बाजी के बाद बवाल, अवैध तरीके से शराब की तस्करी, शुष्क दिवस पर भी शराब बिक्री, एक व्यक्ति के द्वारा खुलेआम क्षेत्र में सट्टा खिलाया जाना और उसे पर कार्रवाई न करना सुर्खियों में रहा है। अन्य कई अपराधों के चलते उप निरीक्षक अनिल यादव को एसपी ने हटाते हुए स्लीमनाबाद थाना भेजा है। वहीं एनकेजे थाने की कमान साइबर सेल प्रभारी रूपेंद्र सिंह राजपूत को सौंपी है।
कुछ माह पहले ही माधवनगर थाने में पदस्थ महिला उप निरीक्षक प्रतीक्षा चंदेल को थाना प्रभारी बनाया (MP Police Transfer) गया था, लेकिन मनमानी के चलते उन्हें भी हटा दिया गया है। हाल ही में उनके द्वारा विजयदशमी में शस्त्र पूजन के दौरान थाने के गोपनीय हथियारों के साथ सोशल मीडिया में फोटो वायरल करना, प्रतिबंध के बाद भी वर्दी में रील बनाना व स्वेच्छाचारिता के चलते हटा दिया गया है। बाकल से हटाते हुए कुठला थाना भेजा गया है।
