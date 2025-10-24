पुलिस का बड़ा एक्शन, अंतरराज्यीय हथियार तस्कर गैंग पकड़ाई, अवैध फैक्ट्री से देशी कट्टे और मशीनें जब्त

बताया जा रहा है कि, पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि, रूपावई गांव में एक गुप्त स्थान पर हथियार बनाने का काला कारोबार फल-फूल रहा है। इसपर पुलिस की विशेष टीम ने देर रात छापा मारा। कार्रवाई में 12 तैयार देशी कट्टे, लोहे की रॉड, कट्टा निर्माण की मशीनें और अन्य सामग्री बरामद की गई। गिरफ्तार आरोपियों में मुख्य तस्करों के अलावा एक कारीगर भी शामिल है जो उत्तर प्रदेश से आई सामग्री को हथियारों में तब्दील कर रहा था। पूछताछ में खुलासा हुआ कि, ये गिरोह उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती इलाकों से कच्चा माल मंगवाकर भिंड में हथियार बनाता और फिर अन्य राज्यों में अवैध रूप से सप्लाई करता था।