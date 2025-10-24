पुलिस का बड़ा एक्शन, अंतरराज्यीय हथियार तस्कर गैंग पकड़ाई, अवैध फैक्ट्री से देशी कट्टे और मशीनें जब्त

पुलिस का बड़ा एक्शन (Photo Source- Patrika)
Police Action :मध्य प्रदेश के भिंड पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए अंतरराज्यीय हथियार तस्करी गिरोह का भांडाफोड़ कर पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जिले के मौ थाना क्षेत्र के रूपावई गांव में चल रही अवैध हथियार निर्माण फैक्ट्री पर ये कार्रवाई की गई है। आरोपी उत्तर प्रदेश से लोहे की रॉड और अन्य सामग्री लेकर भिंड पहुंचे थे, जहां वे एक स्थानीय कारीगर के जरिए अवैध हथियार तैयार करवा रहे थे।
बताया जा रहा है कि, पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि, रूपावई गांव में एक गुप्त स्थान पर हथियार बनाने का काला कारोबार फल-फूल रहा है। इसपर पुलिस की विशेष टीम ने देर रात छापा मारा। कार्रवाई में 12 तैयार देशी कट्टे, लोहे की रॉड, कट्टा निर्माण की मशीनें और अन्य सामग्री बरामद की गई। गिरफ्तार आरोपियों में मुख्य तस्करों के अलावा एक कारीगर भी शामिल है जो उत्तर प्रदेश से आई सामग्री को हथियारों में तब्दील कर रहा था। पूछताछ में खुलासा हुआ कि, ये गिरोह उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती इलाकों से कच्चा माल मंगवाकर भिंड में हथियार बनाता और फिर अन्य राज्यों में अवैध रूप से सप्लाई करता था।
पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट और अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज कर गिरफ्तार किया है। आगे की जांच में गिरोह के अन्य सदस्यों और सप्लाई चेन का पता लगाया जा रहा है।
बड़ी खबरेंView All
कटनी
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग