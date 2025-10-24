Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कटनी

पुलिस का बड़ा एक्शन, अंतरराज्यीय हथियार तस्कर गैंग पकड़ाई, अवैध फैक्ट्री से देशी कट्टे और मशीनें जब्त

Police Action : मौ थाना क्षेत्र में चल रही अवैध हथियार निर्माण फैक्ट्री पर ये कार्रवाई की गई। आरोपी उत्तर प्रदेश से लोहे की रॉड और अन्य सामग्री लाए थे। यहां वो स्थानीय कारीगर से अवैध हथियार बनवा रहे थे।

less than 1 minute read

कटनी

image

Faiz Mubarak

Oct 24, 2025

Police Action

पुलिस का बड़ा एक्शन (Photo Source- Patrika)

Police Action :मध्य प्रदेश के भिंड पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए अंतरराज्यीय हथियार तस्करी गिरोह का भांडाफोड़ कर पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जिले के मौ थाना क्षेत्र के रूपावई गांव में चल रही अवैध हथियार निर्माण फैक्ट्री पर ये कार्रवाई की गई है। आरोपी उत्तर प्रदेश से लोहे की रॉड और अन्य सामग्री लेकर भिंड पहुंचे थे, जहां वे एक स्थानीय कारीगर के जरिए अवैध हथियार तैयार करवा रहे थे।

बताया जा रहा है कि, पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि, रूपावई गांव में एक गुप्त स्थान पर हथियार बनाने का काला कारोबार फल-फूल रहा है। इसपर पुलिस की विशेष टीम ने देर रात छापा मारा। कार्रवाई में 12 तैयार देशी कट्टे, लोहे की रॉड, कट्टा निर्माण की मशीनें और अन्य सामग्री बरामद की गई। गिरफ्तार आरोपियों में मुख्य तस्करों के अलावा एक कारीगर भी शामिल है जो उत्तर प्रदेश से आई सामग्री को हथियारों में तब्दील कर रहा था। पूछताछ में खुलासा हुआ कि, ये गिरोह उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती इलाकों से कच्चा माल मंगवाकर भिंड में हथियार बनाता और फिर अन्य राज्यों में अवैध रूप से सप्लाई करता था।

मामले की जांच में जुटी पुलिस

पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट और अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज कर गिरफ्तार किया है। आगे की जांच में गिरोह के अन्य सदस्यों और सप्लाई चेन का पता लगाया जा रहा है।

ये भी पढ़ें

एमपी में भीड़ के अलग-अलग हमलों में 4 पुलिसकर्मी घायल, सिर्फ डेढ़ साल में 600 पुलिसकर्मियों पर हो चुका हमला
भोपाल
MP News

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

24 Oct 2025 05:12 pm

Published on:

24 Oct 2025 05:11 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Katni / पुलिस का बड़ा एक्शन, अंतरराज्यीय हथियार तस्कर गैंग पकड़ाई, अवैध फैक्ट्री से देशी कट्टे और मशीनें जब्त

बड़ी खबरें

View All

कटनी

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

पुलिस गिरफ्त में आया 5 हजार का इनामी चोर, कारनामें जानकर रह जाएंगे हैरान

Katni News
कटनी

एमपी में देर रात थाने पर भीड़ ने किया हमला, दो पुलिसकर्मी घायल, फिर मचा बवाल

Two policemen injured in attack on police station in Katni in MP
कटनी

युवक पर बरसाई लाठी-रॉड, गुप्तांग पर भी किए वार, बीड़ी से जलाया

People angry over harassment of Muslim youth staged a road blockade in Bakal
कटनी

फर्नीचर की दुकान और गोदाम में लगी भीषण आग, लाखों का नुकसान

Massive Fire
कटनी

घर के बाहर खड़े लोगों पर हमला, एक ही परिवार के 5 लोग गंभीर घायल

katni
कटनी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.