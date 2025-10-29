भाजपा नेता हत्याकांड के दोनों आरोपियों का शॉर्ट एनकाउंटर, कजरवारा बहोरीबंद के पास हुई मुठभेड़

कैमोर हत्याकांड के दोनों आरोपियों का शॉर्ट एनकाउंटर (Photo Source- Patrika Input)
Short Encounter :मध्य प्रदेश के कटनी जिले के कैमोर में मंगलवार को दिनदहाड़े बजरंग दल कार्यकर्ता, भाजपा नेता और ठेका श्रमिक नीलेश उर्फ नीलू रजक (48) की गोली मारकर हत्या करने वाले दोनों आरोपियों को पुलिस ने 24 घंटे के भीतर पकड़ लिया है। गिरफ्तारी के दौरान हुई पुलिस मुठभेड़ में दोनों आरोपी अकरम खान और इमान गिल उर्फ प्रिंस जोसफ गोली लगने से घायल हो गए। उन्हें इलाज के लिए जबलपुर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है।
मंगलवार सुबह करीब 11 बजे कैमोर के बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने दो नकाबपोश बदमाशों ने नीलू रजक पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाईं। गोली लगने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई। हत्या के बाद से कैमोर और विजयराघवगढ़ में बवाल मच गया था। परिजन और बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने चक्काजाम कर आरोपियों की गिरफ्तारी और कड़ी कार्रवाई की मांग की थी।
जानकारी के अनुसार, दो महीने पहले डीएवी स्कूल में बच्चों के विवाद को लेकर अकरम खान और नीलेश रजक के बीच विवाद हुआ था। अकरम ने उस समय स्कूल में धमकी भरे शब्द कहे थे, जिसे लेकर नीलू रजक ने पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई थी। हालांकि, इस मामले में कैमोर पुलिस ने काउंटर मामला दर्ज किया था। पुलिस का मानना है कि, इसी रंजिश के चलते अकरम ने अपने साथी प्रिंस जोसफ के साथ मिलकर इस वारदात अंजाम दिया है।
हत्या के बाद घटनाक्रम ने और भी चौंकाने वाला मोड़ लिया, जब आरोपी प्रिंस जोसफ के पिता नेलसन जोसफ (52) ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जबकि उसकी मां शैलू जोसफ (49) ने जहर पी लिया। महिला को गंभीर हालत में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है।
मंगलवार-बुधवार पुलिस को सूचना मिली कि, आरोपी बहोरीबंद क्षेत्र के कजरवारा जंगल में छिपे हैं। एएसपी संतोष डेहरिया ने बताया कि, पुलिस टीम ने घेराबंदी की। इसी दौरान आरोपियों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। आत्मरक्षा में पुलिस ने जवाबी फायरिंग की, जिसमें दोनों आरोपी अकरम खान और प्रिंस जोसफ गोली लगने से घायल हो गए। इस दौरान 4 राउंड फायर हुए हैं। दोनों को पकड़कर तुरंत जबलपुर मेडिकल कॉलेज भेजा गया, जहां उनका इलाज जारी है।
घटना के बाद कटनी एसपी अभिनय विश्वकर्मा, डीआइजी अतुल सिंह और आईजी प्रमोद वर्मा लगातार मामले की निगरानी कर रहे हैं। मुठभेड़ स्थल पर फॉरेंसिक टीम ने पहुंचकर साक्ष्य जुटाए। विधायक संजय पाठक ने कैमोर पहुंचकर परिजनों से मुलाकात की, वहीं सांसद वीडी शर्मा ने मुख्यमंत्री व डीजीपी से बात कर आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की।
हत्या और मुठभेड़ के बाद से कैमोर नगर में माहौल तनावपूर्ण है। बड़ी संख्या में पुलिस बल और दंगारोधी टुकड़ियां तैनात की गई हैं। बाजार बंद हैं, परिजन अभी भी न्याय की मांग पर अड़े हुए हैं। प्रशासन हालात पर पैनी नजर रखे हुए है।
