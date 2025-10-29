भाजपा नेता हत्याकांड के दोनों आरोपियों का शॉर्ट एनकाउंटर, कजरवारा बहोरीबंद के पास हुई मुठभेड़

जानकारी के अनुसार, दो महीने पहले डीएवी स्कूल में बच्चों के विवाद को लेकर अकरम खान और नीलेश रजक के बीच विवाद हुआ था। अकरम ने उस समय स्कूल में धमकी भरे शब्द कहे थे, जिसे लेकर नीलू रजक ने पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई थी। हालांकि, इस मामले में कैमोर पुलिस ने काउंटर मामला दर्ज किया था। पुलिस का मानना है कि, इसी रंजिश के चलते अकरम ने अपने साथी प्रिंस जोसफ के साथ मिलकर इस वारदात अंजाम दिया है।