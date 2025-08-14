एशिया के सबसे बड़े रेलवे ब्रिज पर बुलट की रफ्तार से दौड़ी ट्रेन, एमपी के नाम एक और रिकॉर्ड

Katni Asias Largest Rail Bridge: मध्य प्रदेश के नाम एक और रिकॉर्ड दर्ज हो गया है। ये रिकॉर्ड है भारतीय रेलवे का। दरअसल पिछले पांच साल से प्रदेश के कटनी जिले में एशिया के सबसे बड़े रेल ग्रेड सेपरेटर (Asia Largest Rail Bridge) की डाउनलाइन का काम पूरा हो गया है। कटनी जिले में बिलासपुर और सिंगरौली रेल खंड से दमोह-सागर रूट पर 33.4 किमी लंबे अप-डाउन और डाउन ग्रेड सेपरेटर का निर्माण कार्य किया जा रहा है। डाउन लाइन की 17.52 किमी लंबी रेल लाइन, सिग्नल और अन्य तकनीकी कार्यों के बाद रेल सुरक्षा आयुक्त की उपस्थिति में पहला स्पीड ट्रायल सक्सेसफुल रहा।