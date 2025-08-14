Patrika LogoSwitch to English

कटनी

एशिया के सबसे बड़े रेलवे ब्रिज पर बुलट की रफ्तार से दौड़ी ट्रेन, एमपी के नाम एक और रिकॉर्ड

Katni Asias Largest Rail Bridge: मध्य प्रदेश के कटनी जिले का नाम चर्चा में, यहां बनकर तैयार हुआ एशिया के सबसे बड़े रेल ग्रेड सेपरेटर का काम, ट्रेन स्पीड ट्रायल रहा सक्सेसफुल

कटनी

Sanjana Kumar

Aug 14, 2025

Train ran at high speed on Asia largest rail bridge in MP
Train ran at high speed on Asias largest rail bridge in MP(फोटो सोर्स: सोशल मीडिया)

Katni Asias Largest Rail Bridge: मध्य प्रदेश के नाम एक और रिकॉर्ड दर्ज हो गया है। ये रिकॉर्ड है भारतीय रेलवे का। दरअसल पिछले पांच साल से प्रदेश के कटनी जिले में एशिया के सबसे बड़े रेल ग्रेड सेपरेटर (Asia Largest Rail Bridge) की डाउनलाइन का काम पूरा हो गया है। कटनी जिले में बिलासपुर और सिंगरौली रेल खंड से दमोह-सागर रूट पर 33.4 किमी लंबे अप-डाउन और डाउन ग्रेड सेपरेटर का निर्माण कार्य किया जा रहा है। डाउन लाइन की 17.52 किमी लंबी रेल लाइन, सिग्नल और अन्य तकनीकी कार्यों के बाद रेल सुरक्षा आयुक्त की उपस्थिति में पहला स्पीड ट्रायल सक्सेसफुल रहा।

11 बोगियों को लेकर दौड़े दो इंजन


बता दें कि कटनी के झलवारा से मझगवां और कटंगी तक दो इंजन 11 बोगियों को लेकर बुलट की रफ्तार से दौड़े। उड़ते जंक्शन कहे जाने वाले इस ग्रेड सेपरेटर पर ये ट्रेन 120 किमी प्रतिघंटे की रफ्तार से दौड़ी।

बता दें कि रेल सुरक्षा आयुक्त मनोज अरोड़ा कटनी में दो दिवसीय दौरे पर पहुंचे थे। उन्होंने यहां एनकेजे-कटंगी, झलवारा से मझगवां रेलवे स्टेशन तक बन रहे डाउन ग्रेड सेपरेटर रेल ब्रिज का निरीक्षण भी किया। वे यहां मोटर ट्रॉली के माध्यम से गहन निरीक्षण करते दिखे। इस दौरान उनके साथ पश्चिम मध्य रेलवे के मंडल रेल प्रबंधक कमल कुमार तलरेजा समेत अन्य अधिकारी भी मौजूद थे।

पहले दिन किया निरीक्षण, दूसरे दिन रफ्तार से दौड़ाई ट्रेन

पहले दिन रेल सुरक्षा आयुक्त ने रेल लाइन, प्वॉइंट की हाउसिंग, टंग रेल, ब्रिज के ले आउट गर्डर, स्पैन, बेयरिंग, चैनल स्लीपर, बैलास्ट, ग्लूड जॉइंट, ट्रॉली घर, कुशन, इम्प्रूव्ड SEJ, OHE लाइन, चेयरप्लेट, कर्व, लेवल क्रॉसिंग के साथ ही पॉइंट का गहन निरीक्षण किया। वहीं दूसरे दिन दो इंजनों और 11 बोगियों वाली ट्रेन को डाउन ट्रैक पर 120 किमी प्रतिघंटा की रफ्तार से दौड़ाया।

एशिया के सबसे बड़े रेल ब्रिज के रोचक फैक्ट


लागत- 1800 करोड़ रुपए
अब-डाउन समेत- 33.4 किमी लंबाई
ग्रेड सेपरेटर -676 पिलरों पर बनाया गया है
स्पीड ट्रायल- सफल

आगे क्या


यात्री ट्रेन के बाद गुड़्स ट्रेन का परिचालन भी जल्द होगा शुरू, कटनी स्टेशनों पर रेल ट्रैफिक से मिलेगी राहत। यह ग्रेड सेपरेटर भारत ही नहीं एशिया का सबसे लंबा रेलवे ब्रिज (Asia Largest Rail Bridge) बनने जा रहा है, संरचनात्मक दृष्टि से महत्वपूर्ण ये ब्रिज रेलवे संचालन में नई संभावनाओं की राह खोलेगा।

संबंधित विषय:

Published on:

14 Aug 2025 01:44 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Katni / एशिया के सबसे बड़े रेलवे ब्रिज पर बुलट की रफ्तार से दौड़ी ट्रेन, एमपी के नाम एक और रिकॉर्ड

