घर में अकेली भाभी को देखकर फिसल गया देवर; नीयत हारा और कर डाला रेप, चीखती पीड़िता का वीडियो भी बनाया

महिला के पति ने मामले की जानकारी मिलने के बाद कार्रवाई की बात कही। जिसके बाद विवाहिता को फोन कराकर धमकी दी गई। आरोपी सचिन ने अपने साथी तेजा और शिवबोध से पीड़िता को धमकी दिलवाई। लगातार दोनों फोन पर पीड़िता को धमकी दे रहे थे। मामले की जांच नामजद तहरीर मिलने पर कोखराज थाना पुलिस ने शुरू कर दी है।