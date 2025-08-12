घर में अकेली भाभी को देखकर फिसल गया देवर; नीयत हारा और कर डाला रेप, चीखती पीड़िता का वीडियो भी बनाया

UP Crime: उत्तर प्रदेश के कौशांबी में एक देवर ने अपनी भाभी का रेप कर दिया। कोखराज के एक गांव का पूरा मामला बताया जा रहा है। जहां घर में भाभी को अकेला देखकर ममेरा देवर नीयत हार बैठा और उसने भाभी का रेप कर डाला।
इस दौरान पीड़िता का वीडियो भी रिकॉर्ड कर लिया गया। इस बात की जानकारी जब पीड़िता ने अपने पति को दी तो आरोपी के साथियों ने उसे फोन पर धमकाया। पुलिस ने आरोपी और उसके साथियों के खिलाफ महिला की तहरीर पर मामला दर्ज कर लिया है।
मामले के मुताबिक, रक्षाबंधन के दिन पीड़िता के पति के मामा का लड़का सचिन (निवासी पवइया, करारी) उनके घर आया था। सचिन पर आरोप है कि इस दौरान घर में भाभी को अकेला देखकर उनका रेप सचिन ने किया। जब पीड़िता ने विरोध किया तो उसे जान से मारने की धमकी दी गई।
महिला के पति ने मामले की जानकारी मिलने के बाद कार्रवाई की बात कही। जिसके बाद विवाहिता को फोन कराकर धमकी दी गई। आरोपी सचिन ने अपने साथी तेजा और शिवबोध से पीड़िता को धमकी दिलवाई। लगातार दोनों फोन पर पीड़िता को धमकी दे रहे थे। मामले की जांच नामजद तहरीर मिलने पर कोखराज थाना पुलिस ने शुरू कर दी है।
आरोपी के साथ शिवबोध और तेजा के खिलाफ धमकी देने का मामला दर्ज किया गया है। इंस्पेक्टर चंद्रभूषण मौर्य का मामले को लेकर कहना है कि आरोपियों की तलाश की जा रही है। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस के मुताबिक विवाहिता से रेप का वीडियो भी बनाया गया है। मामले की जांच की जा रही है।