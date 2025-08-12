12 अगस्त 2025,

कौशाम्बी

घर में अकेली भाभी को देखकर फिसल गया देवर; नीयत हारा और कर डाला रेप, चीखती पीड़िता का वीडियो भी बनाया

UP Crime: घर में भाभी को अकेला देख देवर ने उनका रेप कर डाला। इस दौरान आरोपी ने वीडियो भी बनाया। मामले की जांच की जा रही है।

कौशाम्बी

Harshul Mehra

Aug 12, 2025

kaushambi
कौशांबी में देवर ने किया भाभी से रेप। फोटो सोर्स-Ai

UP Crime: उत्तर प्रदेश के कौशांबी में एक देवर ने अपनी भाभी का रेप कर दिया। कोखराज के एक गांव का पूरा मामला बताया जा रहा है। जहां घर में भाभी को अकेला देखकर ममेरा देवर नीयत हार बैठा और उसने भाभी का रेप कर डाला।

पीड़िता का रिकॉर्ड किया गया वीडियो

इस दौरान पीड़िता का वीडियो भी रिकॉर्ड कर लिया गया। इस बात की जानकारी जब पीड़िता ने अपने पति को दी तो आरोपी के साथियों ने उसे फोन पर धमकाया। पुलिस ने आरोपी और उसके साथियों के खिलाफ महिला की तहरीर पर मामला दर्ज कर लिया है।

UP Crime

पीड़िता को दी गई जान से मारने की धमकी

मामले के मुताबिक, रक्षाबंधन के दिन पीड़िता के पति के मामा का लड़का सचिन (निवासी पवइया, करारी) उनके घर आया था। सचिन पर आरोप है कि इस दौरान घर में भाभी को अकेला देखकर उनका रेप सचिन ने किया। जब पीड़िता ने विरोध किया तो उसे जान से मारने की धमकी दी गई।

महिला के पति ने मामले की जानकारी मिलने के बाद कार्रवाई की बात कही। जिसके बाद विवाहिता को फोन कराकर धमकी दी गई। आरोपी सचिन ने अपने साथी तेजा और शिवबोध से पीड़िता को धमकी दिलवाई। लगातार दोनों फोन पर पीड़िता को धमकी दे रहे थे। मामले की जांच नामजद तहरीर मिलने पर कोखराज थाना पुलिस ने शुरू कर दी है।

आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस

आरोपी के साथ शिवबोध और तेजा के खिलाफ धमकी देने का मामला दर्ज किया गया है। इंस्पेक्टर चंद्रभूषण मौर्य का मामले को लेकर कहना है कि आरोपियों की तलाश की जा रही है। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस के मुताबिक विवाहिता से रेप का वीडियो भी बनाया गया है। मामले की जांच की जा रही है।

Published on:

12 Aug 2025 03:40 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Kaushambi / घर में अकेली भाभी को देखकर फिसल गया देवर; नीयत हारा और कर डाला रेप, चीखती पीड़िता का वीडियो भी बनाया

