साथ जिएंगे और साथ मरेंगे… यह कहकर खिला दिया प्रेमिका को जहर और खुद मौके से भाग गया प्रेमी

कौशांबी : यूपी के कौशांबी जिले में एक युवती की जहर खाने के काऱण इलाज के दौरान मौत हो गई। मामला कौशांबी जिले की कोतवाली पश्चिम शरीरा का है। जानकारी के अनुसार एक युवक और युवती का एक दूसरे से प्रेम-प्रसंग था। दोनों आपस में शादी करना चाहते थे। चौंकाने वाली बात यह है कि प्रेमी ने 'साथ जीने-मरने' की कसम खाई थी, लेकिन खुद जहर नहीं खाया और घटनास्थल से फरार हो गया।
पूरब पश्चिम शरीरा कस्बे की रहने वाली युवती का अपने पड़ोसी युवक के साथ लंबे समय से प्रेम संबंध था। दोनों का रिश्ता परवान चढ़ रहा था, लेकिन परिजनों ने इस रिश्ते पर आपत्ति जताई और युवती पर कई पाबंदियां लगा दीं। फिर भी, दोनों छुप-छुपकर मिलते रहे। प्रेमी ने युवती के आधार कार्ड जैसे दस्तावेज लेकर कोर्ट मैरिज की योजना बनाई थी, लेकिन जब यह बात परिजनों को पता चली, तो उन्होंने सामाजिक मान-मर्यादा के आधार पर युवती की शादी कहीं और तय कर दी। बुधवार को परिजन सगाई के लिए बरात स्थल पर गए, जिससे प्रेमी को गहरा आघात पहुंचा।
सगाई की खबर से नाराज प्रेमी ने जहरीला पदार्थ खरीदा और युवती तक पहुंचाया। उसने युवती से कहा कि वे 'साथ जिएंगे, साथ मरेंगे।' भरोसा करते हुए युवती ने जहरीला पदार्थ निगल लिया। हालांकि, प्रेमी अपने वादे से मुकर गया और जहर खाए बिना मौके से भाग निकला। कुछ ही देर बाद युवती की हालत बिगड़ गई और वह जमीन पर तड़पने लगी। परिजनों ने उसे तुरंत जिला अस्पताल पहुंचाया, लेकिन हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने उसे प्रयागराज रेफर कर दिया। रास्ते में ही युवती ने दम तोड़ दिया।
परिजनों ने घटना की लिखित शिकायत दर्ज कराई और आरोपी प्रेमी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। पश्चिम शरीरा कोतवाली प्रभारी त्रिलोकी नाथ पाण्डेय ने बताया कि परिजनों की तहरीर पर मामला दर्ज कर लिया गया है और आरोपी प्रेमी को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी गई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है। कोतवाली प्रभारी ने कहा कि जांच के बाद कानूनी कार्रवाई की जाएगी।