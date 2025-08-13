साथ जिएंगे और साथ मरेंगे… यह कहकर खिला दिया प्रेमिका को जहर और खुद मौके से भाग गया प्रेमी

पूरब पश्चिम शरीरा कस्बे की रहने वाली युवती का अपने पड़ोसी युवक के साथ लंबे समय से प्रेम संबंध था। दोनों का रिश्ता परवान चढ़ रहा था, लेकिन परिजनों ने इस रिश्ते पर आपत्ति जताई और युवती पर कई पाबंदियां लगा दीं। फिर भी, दोनों छुप-छुपकर मिलते रहे। प्रेमी ने युवती के आधार कार्ड जैसे दस्तावेज लेकर कोर्ट मैरिज की योजना बनाई थी, लेकिन जब यह बात परिजनों को पता चली, तो उन्होंने सामाजिक मान-मर्यादा के आधार पर युवती की शादी कहीं और तय कर दी। बुधवार को परिजन सगाई के लिए बरात स्थल पर गए, जिससे प्रेमी को गहरा आघात पहुंचा।