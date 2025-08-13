13 अगस्त 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

कवर्धा

पटवारी की नौकरी लगाने के नाम पर 10 लाख रुपए हड़पे, शातिर ने पति-पत्नी को ऐसे लगाया चूना, गिरफ्तार

Kawardha News: राजनांदगांव निवासी आरोपी असलम खान (39) ने गांव के युवक और उसकी पत्नी से 10 लाख रुपए की ठगी की।

कवर्धा

Khyati Parihar

Aug 13, 2025

आरोपी राजनांदगांव से गिरफ्तार (फोटो सोर्स- पत्रिका)
आरोपी राजनांदगांव से गिरफ्तार (फोटो सोर्स- पत्रिका)

Crime News: कवर्धा जिले के ग्राम गगरियाए खम्हिरया निवासी प्रार्थी गोपेश्वर साहू ने सहसपुर लोहारा थाना में लिखित आवेदन प्रस्तुत किया गया कि आरोपी असलम पिता युसुफ खान (39) निवासी ममता नगर राजनांदगांव ने प्रार्थी व उसकी पत्नी को पटवारी पद पर शासकीय नौकरी लगवाने के नाम पर 10 लाख रुपए लेकर फर्जी नियुक्ति आदेश दिया और धोखाधड़ी की।

रिपोर्ट पर थाना साहसपुर लोहरा में धारा 420 भादंवि पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान आरोपी के विरुद्ध धारा 467, 468, 471 भादंवि की धाराएं जोड़ी गई। मामला गंभीर होने पर थाना प्रभारी साहसपुर लोहरा द्वारा विशेष टीम गठित की गई। गठित टीम द्वारा आरोपी के मिलने के संभावित स्थानों पर दबिश दी गई जिसमें आरोपी को राजनांदगांव से हिरासत में लेकर पूछताछ की गई।

पुलिस के अनुसार, आरोपी ने अपने मेमोरेंडम कथन में घटना दिनांक को प्रार्थी व उसकी पत्नी से नौकरी लगाने के नाम पर 10 लाख रुपए ठगी करना स्वीकार किया। वहीं अपने कब्जे से एक मोबाइल, परीक्षा प्रवेश पत्र, फर्जी नियुक्ति आदेश व अन्य दस्तावेज पेश किया, जिसे विधिवत जप्त किया गया।

ये भी पढ़ें

डिजिटल अरेस्ट की शिकार हुई महिला से 5 लाख की ठगी, शातिर ने ऐसे लगाया चूना, जानें
महासमुंद
image

आरोपी असलम खान (35) निवासी वार्ड क्रमांक 17 थाना बसंतपुर जिला राजनांदगांव के विरुद्ध जप्ती व गिरफ्तारी की कार्रवाई की गई। बाद रिमांड तैयार कर आरोपी को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया जहां से न्यायिक रिमांड प्राप्त कर आरोपी को जेल दाखिल किया गया। इस कार्रवाई में एएसआई बलदाऊ भट्ट, उमा उपाध्याय, प्रधान आरक्षक लक्ष्मी नारायण अनंत व चालक आरक्षक बिनेश पोटे का योगदान रहा।

ये भी पढ़ें

CG Thagi News: शेयर मार्केट में मोटे मुनाफे का लालच देकर 15 लाख रुपए की ठगी, आरोपी गिरफ्तार
बिलासपुर
ढाई लाख के गहनों पर हाथ साफ(photo-patrika)

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

13 Aug 2025 09:18 am

Hindi News / Chhattisgarh / Kawardha / पटवारी की नौकरी लगाने के नाम पर 10 लाख रुपए हड़पे, शातिर ने पति-पत्नी को ऐसे लगाया चूना, गिरफ्तार

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.