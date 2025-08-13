पटवारी की नौकरी लगाने के नाम पर 10 लाख रुपए हड़पे, शातिर ने पति-पत्नी को ऐसे लगाया चूना, गिरफ्तार

रिपोर्ट पर थाना साहसपुर लोहरा में धारा 420 भादंवि पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान आरोपी के विरुद्ध धारा 467, 468, 471 भादंवि की धाराएं जोड़ी गई। मामला गंभीर होने पर थाना प्रभारी साहसपुर लोहरा द्वारा विशेष टीम गठित की गई। गठित टीम द्वारा आरोपी के मिलने के संभावित स्थानों पर दबिश दी गई जिसमें आरोपी को राजनांदगांव से हिरासत में लेकर पूछताछ की गई।