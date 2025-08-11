CG Crime News: शराब की लत से बढ़ रहे अपराध और हादसे, जिले में खपत के साथ बढ़ी घटनाएं…

CG Crime News: छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में अपराध और सड़क दुर्घटनाएं बढ़ते क्रम पर है। साल दर साल सड़क दुर्घनाओं में लोगों की जान और माल की हानि हो रही है। वहीं चोरी, मारपीट से लेकर हत्या सहित तस्करी जैसे अपराध बढ़ते ही जा रहे हैं। इसके कई कारण है जिसमें से एक प्रमुख कारण शराब भी है। वहीं जिले में शराब की खपत भी साल दर साल बढ़ती जा रही है।
पूर्व में कांग्रेस सरकार द्वारा शराबबंदी की बात कही गई, लेकिन इसे नहीं कर सकी। वहीं वर्तमान सरकार भी इस पर लगाम नहीं लगा पा रही है जबकि हर साल शराब की खपत बढ़ती जा रही है इसमें कबीरधाम भी पीछे नहीं है। कबीरधाम जिले में भी साल दर साल शराब की बिक्री के साथ आबकारी का राजस्व बढ़ते जा रहा है।
कोरोना काल में शराब बिक्री में जरूरी कमी आयी लेकिन फिर से बढ़ोतरी हो चुकी है। बीते वित्तीय वर्ष में ही जिले के देशी और विदेशी मदिरा दुकानों से 110 करोड़ रुपए से कहीं अधिक शराब की बिक्री हुई। मतलब शराब की मात्रा व पीने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है।
अब इस वर्ष इसकी मात्रा और बढ़ जाएगी। अनुमानित साल दर साल 9 से 10 करोड़ रुपए का आबकारी राजस्व बढ़ते ही जा रहा है। शराब बिक्री से शासन को अधिक राजस्व मिल रहा है लेकिन दूसरी ओर इसके कारण जो दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं वह भी बढ़ते ही जा रहे हैं।
6 अगस्त की रात में बोड़ला थाना अंतर्गत ग्राम पंचायत भीरा के आश्रित ग्राम मांदीभाटा में कोटवार की डंडे से पीट-पीटकर बेरहमी से हत्या कर दी। यहां भी मौत का कारण शराब ही निकला। ग्राम कोटवार नरेंद्र मानिकपुरी गांव के अन्य व्यक्ति चैन सिंह के साथ शराब दुकान पहुंचा। वहां पर दोनों ने मिलकर शराब पी। इसी दौरान दोनों के बीच किसी बात को लेकर बहस शुरू हो गई।
शराब पीने के बाद कोटवार और चैन सिंह के बीच मामूली सी बहस ने विवाद और लड़ाई-झगड़े का रूप ले लिया। इसी दौरान चैन सिंह ने डंडे से कोटवार पर ताबड़तोड़ हमला कर लहुलुहान कर दिया। आसपास मौजूद लोगों ने झगड़ा छुड़वाया और घायल कोटवार को बोड़ला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां डॉक्टर ने कोटवार को मृत घोषित कर दिया। देखा जाए तो यहां पर दो परिवार बर्बाद हो गए। एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरा व्यक्ति जेल पहुंच गया। इस स्थिति का कारण केवल शराब ही रहा।
कुछ वर्षों से यह देखा जा रहा है कि जो अपराध करने वाले हैं चाहे वह चोरी हो, शराब या फिर गांजा तस्करी अपराधी नवयुवक हैं। 20 वर्ष से कम उम्र के युवक गांजा और शराब की तस्करी करते पकड़े जा रहे हैं। 10 अगस्त 2025 को थाना कोतवाली व साइबर सेल की संयुक्त टीम द्वारा शराब का अवैध परिवहन करते हुए 5 युवाओं को गिरफ्तार किया।
अनुविभागीय अधिकारी पुलिस कवर्धा कृष्ण कुमार चंद्राकर ने बताया कि युवाओं के कब्जे से विस्की, देशी प्लेन पौवा, बीयर सहित 81 नग बोतल कुल 30.45 लीटर शराब जब्त किया। आरोपी कैलाश पिता नरेश चंद्रवंशी(32) ग्राम नेवारी गुडा, रॉबिन पिता संतोष राय (28) ग्राम हरदी जिला राजनंदगांव, विक्की पिता दिलीप साहू (22) ग्राम खड़ौदा कला, मंगल पिता राम चौहान (20) ग्राम नेवारी गुडा और हलधर पिता श्रवण चंद्रवंशी(30) ग्राम जंगलपुर के खिलाफ थाना कवर्धा में आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के तहत अपराध दर्ज किया गया है।
जिले में छोटे से लेकर बढ़े अपराध बढ़ते क्रम पर है। चाकूबाजी, ब्लेड चलाना, उठाई गिरी, गुंडागर्दी, हत्या, बलात्कार या फिर अन्य किसी तरह के अपराध। अधिकतर अपराध की मूल जड़ शराबखोरी ही मानी जाती है। शराब के नशे के चलते ही घरेलू हिंसा बढ़ चुकी है। महिलाओं पर अत्याचार भी बढ़ चुके हैं। स्थिति यह है कि गांवाें में हर दूसरे घर में एक न एक व्यक्ति शराब का नशा करता है।
जिले में हर साल सड़क दुर्घटनाओं में सैकड़ों लोग बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। किसी का पैर टूट जाता है तो किसी का हाथ। कोई कोमा में चला जाता है, जबकि औसतन 120 से 130 लोगों की जान भी चली जाती है। पुलिस की माने तो शाम से रात के दौरान जो सड़क दुर्घटनाएं होती है उसका प्रमुख कारण शराब ही है। शराब के नशे में वाहन तेज चलाते हैं, वाहन नियंत्रित नहीं कर पाते, जिसके कारण दुर्घटनाएं होती है।