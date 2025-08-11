CG Crime News: शराब की लत से बढ़ रहे अपराध और हादसे, जिले में खपत के साथ बढ़ी घटनाएं…

शराब पीने के बाद कोटवार और चैन सिंह के बीच मामूली सी बहस ने विवाद और लड़ाई-झगड़े का रूप ले लिया। इसी दौरान चैन सिंह ने डंडे से कोटवार पर ताबड़तोड़ हमला कर लहुलुहान कर दिया। आसपास मौजूद लोगों ने झगड़ा छुड़वाया और घायल कोटवार को बोड़ला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां डॉक्टर ने कोटवार को मृत घोषित कर दिया। देखा जाए तो यहां पर दो परिवार बर्बाद हो गए। एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरा व्यक्ति जेल पहुंच गया। इस स्थिति का कारण केवल शराब ही रहा।