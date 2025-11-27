CG News: वर्दी की मर्यादा तोड़ी तो हुई छुट्टी… 3 आरक्षक सेवा से बर्खास्त, जानें क्या है पूरा मामला?

CG News: कवर्धा जिले में पुलिस विभाग की कार्यशैली को प्रभावित कर रही अनुशासनहीनता, कर्तव्यच्युति और नशाखोरी जैसी गंभीर प्रवृत्तियों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए तीन आरक्षकों को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। विभागीय जांच में यह सिद्ध हुआ कि तीनों आरक्षक अनिल मिरज, आदित्य तिवारी और राजेश उपाध्याय का आचरण न केवल पुलिस विभाग की गरिमा के विपरीत था बल्कि जनता के प्रति जवाबदेही, विश्वास और सुरक्षा की मूल भावना पर भी प्रतिकूल असर डाल रहा था।