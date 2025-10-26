Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कवर्धा

छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंगठन का शराबबंदी समर्थन, आज से ‘स्टेयरिंग छोड़ो’ आंदोलन शुरू…

CG News: छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में शनिवार से छग ड्राईवर महासंगठन ने अनिश्चिकालीन स्टेयरिंग छोड़ो आंदोलन की शुरुवात कर दी है।

less than 1 minute read
Google source verification

कवर्धा

image

Shradha Jaiswal

Oct 26, 2025

छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंगठन का शराबबंदी समर्थन(photo-patrika)

छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंगठन का शराबबंदी समर्थन(photo-patrika)

CG News: छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में शनिवार से छग ड्राईवर महासंगठन ने अनिश्चिकालीन स्टेयरिंग छोड़ो आंदोलन की शुरुवात कर दी है। आयोजन के पहले दिन सांकेतिक रूप से वाहन चालकों को समझाइस दी गई है कि वे 26 अक्टूबर से वाहन ना चलाए। संघ की ओर तीन सूत्रीय मांग की गई है, जिसमे सबसे प्रमुख मांग प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी है।

संघ का कहना है कि इसके लिए बीते एक साल से आवेदन देकर सरकार को अवगत कराया गया है, लेकिन कोई निर्णय ना लेने पर 25 अक्टूबर से स्टेयरिंग छोड़ो आंदोलन की शुरूवात की गई है, जो आगे भी जारी रहेगा। जनता को होने वाली परेशानी के लिए संघ ने शासन को जिम्मेदार ठहराया है।

CG News: आज से स्टेयरिंग छोड़ो आंदोलन शुरू

संघ की ओर से कहा गया है कि उन्होंने अपनी मांगों को लेकर बीते एक साल से आवेदन, निवेदन कर रहे हैं। आखिरी बार जून में आवेदन दिया गया था, जिसमें 1 अक्टूबर तक का समय दिया गया था। लेकिन मांग न मानने पर 25 अक्टूबर से अनिश्तिकालीन हड़ताल के तहत स्टेयरिंग छोड़ो अभियान की शुरुवात की है।

छग ड्राईवर महासंगठन के जिलाध्यक्ष अमित धुर्वे ने बताया कि जब तक कि संघ की सभी मांगे पूर्ण नहीं की जाती आंदोलन जारी रहेगा। इस आन्दोलन से यदि आम जनता अथवा जनसुविधाओं पर कोई असर पड़ता है तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी शासन, प्रशासन एवं संबंधित विभाग की होगी। उम्मीद जताई गई है कि सरकार इस न्यायोचित व आवश्यक निवेदन पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय लेकर ड्राईवर समुदाय की समस्याओं का सामाधान करेगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

cg news

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

26 Oct 2025 04:07 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Kawardha / छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंगठन का शराबबंदी समर्थन, आज से ‘स्टेयरिंग छोड़ो’ आंदोलन शुरू…

बड़ी खबरें

View All

कवर्धा

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

मजदूरी से आमदनी तक का रोमांचक सफर… गौ पालक की कहानी जो बदल देगी आपकी सोच

MNREGA success story (Photo source- Patrika)
Patrika Special News

गैस कनेक्शन घोटाला! 3200 की जगह 4500 तक वसूल रहे एजेंट, 20 गांव के उपभोक्ता परेशान…

गैस कनेक्शन पर निर्धारित शुल्क से अतिरिक्त वसूली (फोटो सोर्स- पत्रिका)
कवर्धा

CG Murder Case: बंद मकान से उठी बदबू ने मचाया हड़कंप, दरवाजा तोड़ने पर मिला 3 दिन पुराना शव, इलाके में मचा हड़कंप

मकान से मिला सड़ा-गला शव (फोटो सोर्स- पत्रिका)
कवर्धा

CG News: पर्यटकों की संख्या बढ़ी! शासन-प्रशासन पर्यटन स्थलों के विकास पर नहीं दे रहे ध्यान…

CG News: पर्यटकों की संख्या बढ़ी! शासन-प्रशासन पर्यटन स्थलों के विकास पर नहीं दे रहे ध्यान...(photo-patrika)
कवर्धा

वादा अधूरा, कर्मचारियों का गुस्सा फूटा! कबीरधाम में 700 कर्मचारी हड़ताल पर, धान खरीदी बहिष्कार का ऐलान

वादा अधूरा, कर्मचारियों का गुस्सा फूटा! कबीरधाम में 700 कर्मचारी हड़ताल पर, धान खरीदी बहिष्कार का ऐलान(photo-patrika)
कवर्धा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.