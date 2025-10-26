छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंगठन का शराबबंदी समर्थन, आज से ‘स्टेयरिंग छोड़ो’ आंदोलन शुरू…

छग ड्राईवर महासंगठन के जिलाध्यक्ष अमित धुर्वे ने बताया कि जब तक कि संघ की सभी मांगे पूर्ण नहीं की जाती आंदोलन जारी रहेगा। इस आन्दोलन से यदि आम जनता अथवा जनसुविधाओं पर कोई असर पड़ता है तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी शासन, प्रशासन एवं संबंधित विभाग की होगी। उम्मीद जताई गई है कि सरकार इस न्यायोचित व आवश्यक निवेदन पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय लेकर ड्राईवर समुदाय की समस्याओं का सामाधान करेगी।