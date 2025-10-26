छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंगठन का शराबबंदी समर्थन, आज से ‘स्टेयरिंग छोड़ो’ आंदोलन शुरू…

छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंगठन का शराबबंदी समर्थन(photo-patrika)
CG News: छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में शनिवार से छग ड्राईवर महासंगठन ने अनिश्चिकालीन स्टेयरिंग छोड़ो आंदोलन की शुरुवात कर दी है। आयोजन के पहले दिन सांकेतिक रूप से वाहन चालकों को समझाइस दी गई है कि वे 26 अक्टूबर से वाहन ना चलाए। संघ की ओर तीन सूत्रीय मांग की गई है, जिसमे सबसे प्रमुख मांग प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी है।
संघ का कहना है कि इसके लिए बीते एक साल से आवेदन देकर सरकार को अवगत कराया गया है, लेकिन कोई निर्णय ना लेने पर 25 अक्टूबर से स्टेयरिंग छोड़ो आंदोलन की शुरूवात की गई है, जो आगे भी जारी रहेगा। जनता को होने वाली परेशानी के लिए संघ ने शासन को जिम्मेदार ठहराया है।
संघ की ओर से कहा गया है कि उन्होंने अपनी मांगों को लेकर बीते एक साल से आवेदन, निवेदन कर रहे हैं। आखिरी बार जून में आवेदन दिया गया था, जिसमें 1 अक्टूबर तक का समय दिया गया था। लेकिन मांग न मानने पर 25 अक्टूबर से अनिश्तिकालीन हड़ताल के तहत स्टेयरिंग छोड़ो अभियान की शुरुवात की है।
छग ड्राईवर महासंगठन के जिलाध्यक्ष अमित धुर्वे ने बताया कि जब तक कि संघ की सभी मांगे पूर्ण नहीं की जाती आंदोलन जारी रहेगा। इस आन्दोलन से यदि आम जनता अथवा जनसुविधाओं पर कोई असर पड़ता है तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी शासन, प्रशासन एवं संबंधित विभाग की होगी। उम्मीद जताई गई है कि सरकार इस न्यायोचित व आवश्यक निवेदन पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय लेकर ड्राईवर समुदाय की समस्याओं का सामाधान करेगी।
