Congress District President: कांग्रेस में संगठन पुनर्गठन की तैयारी! एक माह में होगी नए जिलाध्यक्ष की घोषणा

शहर और ग्रामीण अध्यक्ष के लिए प्राप्त आवेदन पत्रों में छह-छह नाम की सूची तैयार कर ऑल इंडिया कांग्रेसी कमेटी (एआईसीसी) को भेजा जाएगा। वहीं से पार्टी नए जिलाध्यक्ष की नियुक्ति करेगी। उन्होंने बताया कि कांग्रेस की योजना थी कि 30 अक्टूबर तक नए जिलाध्यक्ष की घोषिणा की जाए लेकिन बिहार में विधानसभा चुनाव के कारण इसमें विलंब हो सकती है। लेकिन इसे एक माह में पूरा कर लिया जाएगा। चर्चा के दौरान रामपुर विधायक फुलसिंह राठिया, पार्टी के लिए जिलाध्यक्ष नत्तथुलाल यादव, मनोज चौहान, पूर्व विधायक श्यामलाल कंवर सहित पार्टी के सभी पदाधिकारी और समर्थक मौजूद थे।