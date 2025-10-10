जिला कांग्रेस में बदलाव की आहट! रायशुमारी से जल्द तय होगा नया जिलाध्यक्ष

पर्यवेक्षकों ने बताया कि दंतेवाड़ा में कार्यकर्ताओं से वन-टू-वन चर्चा कर उनकी राय ली गई है। इन चर्चाओं का विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर सीधे दिल्ली में राष्ट्रीय नेतृत्व को भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि ‘‘नया जिलाध्यक्ष ऐसा व्यक्ति होगा जो संगठन से गहराई से जुड़ा हो, सभी कार्यकर्ताओं के बीच स्वीकार्य हो और जिले के हर क्षेत्र में उसकी सक्रिय उपस्थिति हो।’’ कांग्रेस कार्यकर्ताओं में इस प्रक्रिया को लेकर उत्साह देखा जा रहा है।