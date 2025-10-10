Patrika LogoSwitch to English

दंतेवाड़ा

जिला कांग्रेस में बदलाव की आहट! रायशुमारी से जल्द तय होगा नया जिलाध्यक्ष

District President Selection: भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान के तहत दंतेवाड़ा जिले में जल्द ही नए कांग्रेस जिलाध्यक्ष की नियुक्ति की जाएगी। इस बार अध्यक्ष का चयन जमीनी स्तर के सक्रिय कार्यकर्ताओं की रायशुमारी से किया जाएगा।

less than 1 minute read

दंतेवाड़ा

image

Laxmi Vishwakarma

Oct 10, 2025

कांग्रेस में बदलाव की आहट (Photo source- Patrika)

कांग्रेस में बदलाव की आहट (Photo source- Patrika)

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के देशभर में चलाए जा रहे संगठन सृजन अभियान के तहत दंतेवाड़ा जिले में जल्द ही नए कांग्रेस जिलाध्यक्ष की नियुक्ति की जाएगी। पार्टी नेतृत्व ने स्पष्ट किया है कि इस बार अध्यक्ष का चयन जमीनी स्तर के सक्रिय कार्यकर्ताओं की रायशुमारी के आधार पर किया जाएगा।

कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से किया स्वागत

इस प्रक्रिया के तहत पार्टी ने तीन पर्यवेक्षकों, प्रमुख पर्यवेक्षक सैयद अजमतुल्ला हुसैनी, पर्यवेक्षक कुवंर सिंह निषाद (विधायक, गुंडरदही) और पर्यवेक्षक रामकुमार यादव (विधायक, चंद्रपुर) को दंतेवाड़ा भेजा है। गुरूवार को जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय में उनके आगमन पर कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया।

प्रेसवार्ता के दौरान पर्यवेक्षकों ने बताया कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के निर्देश पर संगठन को मजबूत करने के लिए यह अभियान शुरू किया गया है। छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में जिलाध्यक्षों की नियुक्ति की प्रक्रिया जारी है और 20 अक्टूबर तक सभी जिलों से रिपोर्ट पार्टी नेतृत्व को सौंपी जाएगी।

कार्यकर्ताओं से वन-टू-वन चर्चा कर उनकी राय ली गई

पर्यवेक्षकों ने बताया कि दंतेवाड़ा में कार्यकर्ताओं से वन-टू-वन चर्चा कर उनकी राय ली गई है। इन चर्चाओं का विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर सीधे दिल्ली में राष्ट्रीय नेतृत्व को भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि ‘‘नया जिलाध्यक्ष ऐसा व्यक्ति होगा जो संगठन से गहराई से जुड़ा हो, सभी कार्यकर्ताओं के बीच स्वीकार्य हो और जिले के हर क्षेत्र में उसकी सक्रिय उपस्थिति हो।’’ कांग्रेस कार्यकर्ताओं में इस प्रक्रिया को लेकर उत्साह देखा जा रहा है।

Published on:

10 Oct 2025 02:15 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Dantewada / जिला कांग्रेस में बदलाव की आहट! रायशुमारी से जल्द तय होगा नया जिलाध्यक्ष

