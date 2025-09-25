त्रैमासिक परीक्षा निरीक्षण में शिक्षा व्यवस्था की खुली पोल, कक्ष छोड़ बरामदे में बैठे शिक्षक, बच्चों ने की खुलकर नकल…

इसी क्रम में कवर्धा विकासखण्ड के एबीईओ द्वारा शहर में स्थित नवीन पूर्व माध्यमिक शाला क्र 1 में निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में पाया गया कि पर्याप्त शिक्षक होने के बाद भी परीक्षा के दौरान कक्ष पर्यवेक्षक परीक्षा कक्ष में न होकर बरामदे में बैठे हुए थे। इधर विद्यार्थियों द्वारा एक दूसरे से नकल कर रहे थे। वहीं शाला खुलने से लेकर आज तक बच्चों की औसत उपस्थिति कम पाया गया।