कवर्धा

त्रैमासिक परीक्षा निरीक्षण में शिक्षा व्यवस्था की खुली पोल, कक्ष छोड़ बरामदे में बैठे शिक्षक, बच्चों ने की खुलकर नकल…

Crime News: निरीक्षण में पाया गया कि पर्याप्त शिक्षक होने के बाद भी परीक्षा के दौरान कक्ष पर्यवेक्षक परीक्षा कक्ष में न होकर बरामदे में बैठे हुए थे। इधर विद्यार्थियों द्वारा एक दूसरे से नकल कर रहे थे।

कवर्धा

Khyati Parihar

Sep 25, 2025

त्रैमासिक परीक्षा निरीक्षण में शिक्षा व्यवस्था की खुली पोल (फोटो सोर्स- पत्रिका)
त्रैमासिक परीक्षा निरीक्षण में शिक्षा व्यवस्था की खुली पोल (फोटो सोर्स- पत्रिका)

Kawardha Crime News: कबीरधाम जिले में त्रैमासिक परीक्षाएं चल रही है। इस दौरान जिला शिक्षा अधिकारी के निर्देश पर शिक्षा विभाग के अधिकारी, संकुल प्राचार्य, समन्यकों द्वारा शालाओ का गहन निरीक्षण अवलोकन किया जा रहा है।

निरीक्षण के दौरान खुली पोल

इसी क्रम में कवर्धा विकासखण्ड के एबीईओ द्वारा शहर में स्थित नवीन पूर्व माध्यमिक शाला क्र 1 में निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में पाया गया कि पर्याप्त शिक्षक होने के बाद भी परीक्षा के दौरान कक्ष पर्यवेक्षक परीक्षा कक्ष में न होकर बरामदे में बैठे हुए थे। इधर विद्यार्थियों द्वारा एक दूसरे से नकल कर रहे थे। वहीं शाला खुलने से लेकर आज तक बच्चों की औसत उपस्थिति कम पाया गया।

शासन ने अवकाश का आवेदन ऑनलाइन ही करने के निर्देश देने के बाद भी प्रधान पाठक के ऑनलाइन अवकाश आवेदन दिए बैगर अवकाश में रहने आदि के कारण प्रधानपाठक को नोटिस जारी किया गया है। जवाब के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। अनियमित उपस्थिति वाले बच्चों के पालकों से सम्पर्क कर उनकी उपस्थिति सुनिश्चित कर बीईओ को सूचित करने के निर्देश दिए गए हैं।

शिक्षा मंत्री द्वारा शिक्षा गुणवत्ता विद्यार्थियों और शिक्षकों के नियमित उपस्थिति पर कोताही नहीं बरतने, शराबी शिक्षकों पर कार्रवाई करने के स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। इसी क्रम में शिक्षा विभाग के निरीक्षण कर्ता अमले द्वारा शालाओं की सतत व गहन निरीक्षण किया जा रहा है। शिक्षकों, विद्यार्थियों से चर्चा कर समस्याओं का यथासंभव निराकरण, समझाईस देकर अच्छे कार्य करने वाले शिक्षकों को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

Updated on:

25 Sept 2025 12:38 pm

Published on:

25 Sept 2025 12:37 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Kawardha / त्रैमासिक परीक्षा निरीक्षण में शिक्षा व्यवस्था की खुली पोल, कक्ष छोड़ बरामदे में बैठे शिक्षक, बच्चों ने की खुलकर नकल…

