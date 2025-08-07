CG News: प्रतिबंध के बावजूद सिंगल यूज पॉलीथिन की धड़ल्ले से बिक्री, शहर बन रहा कचरे का ढेर

यही से छोटे दुकानदाराें को सप्लाई किया जाता है। गांव के दुकानदार भी इन बड़े दुकानदारों से ही पॉलीथिन की खरीदी करते हैं, लेकिन प्रशासन की टीम को जांचने की फु र्सत नहीं है। जबकि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड(सीपीसीबी) ने राज्य की एजेंसियों को प्लॉस्टिक उपयोग को रोकने सख्त निर्देश दिए हैं। उल्लंघन पर 5 साल की जेल या एक लाख रुपए जुर्माना का नियम है। पॉलीथिन कैरीबैग पर प्रतिबंध नहीं लगने के पीछे सबसे बड़ी गलती हमारी है जब तक हम नहीं सुधरेंगे तब तक पॉलीथिन बंद नहीं होगा।