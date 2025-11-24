सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बनाने के नाम पर बड़ी ठगी, फर्जी कंपनी से 5.51 लाख की चपत, मुख्य आरोपी मिर्जापुर से गिरफ्तार

पुलिस ने आरोपी की लोकेशन के आधार पर पीछा करते हुए बिहार के पूर्वी चंपारण तक पहुंच बनाई, लेकिन वह मौके से फरार हो गया। इसके बाद उसकी गतिविधियों पर लगातार नजर रखी गई। आखिरकार 21 नवंबर 2025 की रात उत्तर प्रदेश के चुनार जिला मिर्जापुर में दबिश देकर आरोपी मनोज श्रीवास्तव (45) निवासी दाऊतपुर गोरखपुर, वर्तमान पता बंसुंधरा गाजियाबाद को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में आरोपी ने ठगी की बात स्वीकार की और बताया कि उसने यह रकम अपने साथी संजीव मिश्रा निवासी प्रतापगढ़ उप्र के साथ मिलकर खर्च की है।