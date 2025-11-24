सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बनाने के नाम पर बड़ी ठगी, फर्जी कंपनी से 5.51 लाख की चपत, मुख्य आरोपी मिर्जापुर से गिरफ्तार

मुख्य आरोपी मिर्जापुर से गिरफ्तार (फोटो सोर्स- पत्रिका)
CG Fraud News: आर्थिक अपराध और ऑनलाइन ठगी के मामलों पर कड़ी निगरानी रखते हुए कबीरधाम पुलिस को एक और महत्वपूर्ण सफलता हाथ लगी है। थाना कोतवाली कवर्धा की टीम ने एक ऐसे शातिर ठग को गिरफ्तार किया है, जिसने काव्या इंडस्ट्रीज नामक फर्जी कंपनी बनाकर सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बनाने के नाम पर लाखों की ठगी की थी।
प्रार्थी नवीन जैन निवासी महावीर स्वामी चौक कवर्धा ने थाना कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई थी कि एक व्यक्ति ने स्वयं को काव्या इंडस्ट्रीज का मैनेजिंग डायरेक्टर बताकर उन्हें सुपर डिस्ट्रीब्यूटर नियुक्त करने का प्रलोभन दिया। आरोपी ने विश्वास जीतने के लिए विभिन्न खातों में पैसे जमा करवाए और फर्जी टैक्स इनवॉइस, ई-वे बिल और कंपनी के नाम से ई मेल भेजे।
प्रार्थी जब कंपनी का पता सत्यापित करने लखनऊ पहुंचे तो यह सामने आया कि उस नाम की कोई कंपनी वहां मौजूद ही नहीं है। शिकायत के आधार पर थाना कवर्धा में धारा 420 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई।
पुलिस ने आरोपी की लोकेशन के आधार पर पीछा करते हुए बिहार के पूर्वी चंपारण तक पहुंच बनाई, लेकिन वह मौके से फरार हो गया। इसके बाद उसकी गतिविधियों पर लगातार नजर रखी गई। आखिरकार 21 नवंबर 2025 की रात उत्तर प्रदेश के चुनार जिला मिर्जापुर में दबिश देकर आरोपी मनोज श्रीवास्तव (45) निवासी दाऊतपुर गोरखपुर, वर्तमान पता बंसुंधरा गाजियाबाद को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में आरोपी ने ठगी की बात स्वीकार की और बताया कि उसने यह रकम अपने साथी संजीव मिश्रा निवासी प्रतापगढ़ उप्र के साथ मिलकर खर्च की है।
पुलिस के अनुसार संजीव मिश्रा इस पूरे प्रकरण का महत्वपूर्ण सहयोगी है और अभी फरार है जिसकी तलाश जारी है। अधिकारी इसे संगठित धोखाधड़ी का मामला मानते हैं जिसमें आरोपियों ने योजनाबद्ध तरीके से कंपनी का भ्रम पैदा कर कई लोगों को निशाना बनाया है।
पुलिस का कहना है कि मनोज श्रीवास्तव आदतन ठग है और विभिन्न राज्यों में इसी तरह की धोखाधड़ी कर चुका है। आरोपी को 22 नवंबर 2025 की रात 9 बजे विधिवत गिरफ्तार कर उसके परिजनों को सूचना दे दी गई। इस कार्रवाई में थाना कोतवाली प्रभारी निरीक्षक योगेश कश्यप, एएसआई राजकुमार चंद्रवंशी, डीएसबी से एएसआई संदीप चौबे, हेड कांस्टेबल चुमन साहू और अभिनव तिवारी का सराहनीय योगदान रहा।
कवर्धा
छत्तीसगढ़
