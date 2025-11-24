Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कवर्धा

सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बनाने के नाम पर बड़ी ठगी, फर्जी कंपनी से 5.51 लाख की चपत, मुख्य आरोपी मिर्जापुर से गिरफ्तार

Fraud News: सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बनाने के नाम पर ठगी का एक बड़ा मामला सामने आया है। फर्जी कंपनी बनाकर लोगों को आकर्षक कमाई का लालच देने वाले आरोपी ने 5.51 लाख रुपये की ठगी को अंजाम दिया।

2 min read
Google source verification

कवर्धा

image

Khyati Parihar

Nov 24, 2025

मुख्य आरोपी मिर्जापुर से गिरफ्तार (फोटो सोर्स- पत्रिका)

मुख्य आरोपी मिर्जापुर से गिरफ्तार (फोटो सोर्स- पत्रिका)

CG Fraud News: आर्थिक अपराध और ऑनलाइन ठगी के मामलों पर कड़ी निगरानी रखते हुए कबीरधाम पुलिस को एक और महत्वपूर्ण सफलता हाथ लगी है। थाना कोतवाली कवर्धा की टीम ने एक ऐसे शातिर ठग को गिरफ्तार किया है, जिसने काव्या इंडस्ट्रीज नामक फर्जी कंपनी बनाकर सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बनाने के नाम पर लाखों की ठगी की थी।

प्रार्थी नवीन जैन निवासी महावीर स्वामी चौक कवर्धा ने थाना कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई थी कि एक व्यक्ति ने स्वयं को काव्या इंडस्ट्रीज का मैनेजिंग डायरेक्टर बताकर उन्हें सुपर डिस्ट्रीब्यूटर नियुक्त करने का प्रलोभन दिया। आरोपी ने विश्वास जीतने के लिए विभिन्न खातों में पैसे जमा करवाए और फर्जी टैक्स इनवॉइस, ई-वे बिल और कंपनी के नाम से ई मेल भेजे।

प्रार्थी जब कंपनी का पता सत्यापित करने लखनऊ पहुंचे तो यह सामने आया कि उस नाम की कोई कंपनी वहां मौजूद ही नहीं है। शिकायत के आधार पर थाना कवर्धा में धारा 420 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई।

मिर्जापुर से आरोपी गिरफ्तार

पुलिस ने आरोपी की लोकेशन के आधार पर पीछा करते हुए बिहार के पूर्वी चंपारण तक पहुंच बनाई, लेकिन वह मौके से फरार हो गया। इसके बाद उसकी गतिविधियों पर लगातार नजर रखी गई। आखिरकार 21 नवंबर 2025 की रात उत्तर प्रदेश के चुनार जिला मिर्जापुर में दबिश देकर आरोपी मनोज श्रीवास्तव (45) निवासी दाऊतपुर गोरखपुर, वर्तमान पता बंसुंधरा गाजियाबाद को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में आरोपी ने ठगी की बात स्वीकार की और बताया कि उसने यह रकम अपने साथी संजीव मिश्रा निवासी प्रतापगढ़ उप्र के साथ मिलकर खर्च की है।

पुलिस के अनुसार संजीव मिश्रा इस पूरे प्रकरण का महत्वपूर्ण सहयोगी है और अभी फरार है जिसकी तलाश जारी है। अधिकारी इसे संगठित धोखाधड़ी का मामला मानते हैं जिसमें आरोपियों ने योजनाबद्ध तरीके से कंपनी का भ्रम पैदा कर कई लोगों को निशाना बनाया है।

आरोपी आदतन ठग

पुलिस का कहना है कि मनोज श्रीवास्तव आदतन ठग है और विभिन्न राज्यों में इसी तरह की धोखाधड़ी कर चुका है। आरोपी को 22 नवंबर 2025 की रात 9 बजे विधिवत गिरफ्तार कर उसके परिजनों को सूचना दे दी गई। इस कार्रवाई में थाना कोतवाली प्रभारी निरीक्षक योगेश कश्यप, एएसआई राजकुमार चंद्रवंशी, डीएसबी से एएसआई संदीप चौबे, हेड कांस्टेबल चुमन साहू और अभिनव तिवारी का सराहनीय योगदान रहा।

ये भी पढ़ें

जवान बनकर और शेयर ट्रेडिंग का झांसा देकर लाखों की ठगी, ओडिशा से गिरफ्तार आरोपी 38 FIR के वांटेड… जानें क्राइम कुंडली
रायपुर
ठगने वाले गिरफ्तार (फोटो सोर्स- पत्रिका)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

24 Nov 2025 12:25 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Kawardha / सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बनाने के नाम पर बड़ी ठगी, फर्जी कंपनी से 5.51 लाख की चपत, मुख्य आरोपी मिर्जापुर से गिरफ्तार

बड़ी खबरें

View All

कवर्धा

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

गाय चराने जंगल गए चरवाहे को बाघ ने बनाया शिकार, अगले दिन क्षत-विक्षत मिला शव, इलाके में दहशत का माहौल

कान्हा टाइगर रिजर्व में बाघ का हमला (फोटो सोर्स- पत्रिका)
कवर्धा

कुएं में तैरता मिला नवजात बच्चे का शव, इस हाल में देख ग्रामीणों के उड़े होश… इलाके में फैली सनसनी

नवजात शिशु (photo source- Patrika)
कवर्धा

मां का सहारा, भाइयों की उम्मीद, घर का कमाऊ… सड़क ने छीन ली 5 जिंदगियां! जानिए कहां-कहां बरपा तेज रफ्तार का कहर

पांच दिनों में पांच लोगों की मौत (फोटो सोर्स- पत्रिका)
कवर्धा

CG News: वन्यजीवों की सुरक्षा दांव पर, दो इंडियन बायसन का करंट लगाकर शिकार, पांच आरोपी गिरफ्तार

CG News: वन्यजीवों की सुरक्षा दांव पर, दो इंडियन बायसन का करंट लगाकर शिकार, पांच आरोपी गिरफ्तार
कवर्धा

Bike Stunt: बाइकर गैंग का सड़को पर खतरनाक स्टंट, पुलिस अब भी खामोश

Bike Stunt: बाइकर गैंग का सड़को पर खतरनाक स्टंट, पुलिस अब भी खामोश
कवर्धा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.