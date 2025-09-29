अष्टमी के दिन मां सतबहिनियां ने खुद की थी गहनों की खरीदारी, फिर दुकान से अदृश्य हुई कन्या, जानें CG के इस मंदिर की अनसुनी कहानी

मंदिर की विभिन्न किवदंतियां भी प्रचलित हैं। कहते हैं कि वर्षों पहले अष्टमी के दिन माता ने खुद अपने लिए गहने की खरीदारी की थी। वह आभूषण आज भी माता के शृंगार के काम आती है। नगर के ही एक आभूषण व्यापारी के दुकान से माता ने अपने लिए बिछिया खरीदी थी। पुजारी ने बताया कि उस समय उस व्यापारी के अनुसार पीला वस्त्र पहने एक कन्या दुकान पहुंची व उसने अपने लिए एक बिछिया खरीदी। उस बिछिया की कीमत उस समय 28 रुपए थी। दुकान से निकलते ही वह अदृश्य हो गई। बाद में उसी दिन उस दुकान से ली हुई बिछिया सतबहिनिया माता के चरणों में श्रीफल के साथ रखी मिली।