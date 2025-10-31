किसानों के हित में शासन का बड़ा फैसला, अब इस तारीख तक होगा डिजिटल फसल सर्वे और गिरदावरी में त्रुटि सुधार, देखें

नोडल अधिकारी एवं डिप्टी कलेक्टर आरबी देवांगन ने बताया कि किसानों की समस्याओं का समाधान शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है ताकि कोई भी किसान समर्थन मूल्य पर धान बेचने से वंचित न रहे। उन्होंने कहा कि जिन किसानों की भूमि डिजिटल सर्वे या गिरदावरी में गलत या शून्य दर्ज है उनके खसरे पुन: पीवी ऐप के माध्यम से भौतिक सत्यापन के लिए आबंटित कर दिए गए हैं। सत्यापन पूरा होने के बाद सही फसल और रकबे की जानकारी संबंधित सोसायटी मॉड्यूल में स्वत: प्रदर्शित हो जाएगी।