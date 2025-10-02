1751 से प्रारम्भ हुई कवर्धा रियासत की दशहरा परंपरा, आज भी राजपरिवार निभा रहा है विरासत, जानें इतिहास व महत्व

दशहरा के दिन राजा के दर्शन को शुभ माना जाता है। इसलिए शाम को राजा योगेश्वर राज सिंह व युवराज मैकलेश्वरराज सिंह शाही रथ में सवार होकर नगर भ्रमण पर निकलते हैं। जहां रावण दहन के बाद लोगों की भारी भीड़ राजा के रथ के साथ चलती है। नगर भ्रमण के कुछ घंटों के अन्तराल के बाद रात्रि में राजमहल में राजा का दरबार लगता है जिसमें राजा को जोहारने व नजराना भेंट करने नगर के लोग उपस्थित रहते हैं। राजा की ओर से बीड़ा पान व शमी पत्ता(सोनपत्ती) दी जाती है। राजा से भेंट की परम्परा राजा योगेश्वरराज सिंह आज भी कायम रखे हुए हैं।