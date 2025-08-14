CG News: पेट्रोल पंप में काम करते हुए झुलसा था मिस्त्री, संचालक ने नहीं कराया उचित इलाज…

शरीर का पिछला हिस्सा सिर से पीठ तक 80 प्रतिशत जल गया। बेहोशी की हालात में निजी अस्पताल ले जाया गया। वहां पर उन्हें पेट्रोल पंप संचालक गौतन जैन द्वारा आश्वासन दिया गया था उसके ईलाज का पूरा खर्चा वह उठाएंगे। कमला क्लिनिक में 22 अक्टूबर 2024 से 27 अक्टूबर तक भर्ती रहा। हालात गंभीर हो जाने पर अन्य हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। हॉस्पिटल के डाक्टर द्वारा आपरेशन के लिए 4 लाख रुपए मांगे, जिसे गौतम जैन ने देने से मना कर दिया।