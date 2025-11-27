मां ने ही अपने नवजात को कुएं में फेंका था, बोली- दांत के साथ पैदा होने पर अपशुकन माना, सुनकर पुलिस के उड़े होश

पुलिस ने गवाहों की उपस्थिति में पूरे घटनाक्रम का रिकंस्ट्रक्शन करवाया, जिसका वीडियोग्राफि क रिकॉर्ड भी संकलित किया गया। आवश्यक पंचनामे और दस्तावेज तैयार किए गए। विस्तृत जांच के बाद थाना बोड़ला में धारा 103(1) बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी समरौतिन बाई को 25 नवम्बर 2025 को गिरफ्तार कर लिया गया। कबीरधाम पुलिस की त्वरित कार्रवाई ने न केवल दोषी को बेनकाब किया, बल्कि यह भी संदेश दिया है कि किसी भी नवजात, बच्चे या निर्दोष के जीवन के विरुद्ध की गई क्रूरता को कतई सहन नहीं किया जाएगा।