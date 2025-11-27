Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कवर्धा

मां ने ही अपने नवजात को कुएं में फेंका था, बोली- दांत के साथ पैदा होने पर अपशुकन माना, सुनकर पुलिस के उड़े होश

Crime News: मासूम नवजात शिशु, जो अभी दुनिया को देखने का अर्थ भी नहीं समझ पाया था उसे जन्म देने वाली मां ने ही मौत के कुएं में धकेल दिया।

2 min read
Google source verification

कवर्धा

image

Khyati Parihar

Nov 27, 2025

मां ने ही अपने नवजात को कुएं में फेंका था (फोटो सोर्स- पत्रिका)

मां ने ही अपने नवजात को कुएं में फेंका था (फोटो सोर्स- पत्रिका)

CG Crime News: मासूम नवजात शिशु, जो अभी दुनिया को देखने का अर्थ भी नहीं समझ पाया था उसे जन्म देने वाली मां ने ही मौत के कुएं में धकेल दिया। बोड़ला थाना पुलिस ने इस हृदयविदारक मामले का खुलासा करते हुए आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है।

घटना की शुरुआत मर्ग दर्ज होने से हुई जब गांव के एक कुएं में नवजात शिशु का शव मिलने की खबर ने पूरे क्षेत्र को स्तब्ध कर दिया। सूचना मिलते ही बोड़ला थाना टीम हरकत में आई। प्रधान आरक्षक मनीराम कुसरे ने घटनास्थल की बारीकी से जांच की, शव पंचनामा तैयार किया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का अध्ययन किया और गवाहों व प्रार्थी के बयान एक-एक कर दर्ज किए। धीरे-धीरे इस निर्मम घटना की परतें खुलने लगीं।

पुलिस ने बताया कि जांच से पता चला कि नवजात शिशु उसी महिला का था, जिसके खिलाफ हत्या का संदेह गहराता जा रहा था समरौतिन बाई बैगा(23) निवासी चेंदरा दादर दलदली थाना तरेंगांव जंगल। करीब 15 दिन पहले उसने ग्राम मुडघुसरी में प्रसव किया था। प्रसव के बाद वह नवजात को अपने मायके नवाटोला रानीदहरा लेकर आई थी।

परिजनों ने बहकाया

आरोपी महिला ने पूछताछ में जो स्वीकार किया वह किसी की भी आत्मा को झकझोर देने वाला था। उसने बताया कि परिजनों के बहकावे और दबाव में आकर उसने अपने ही नवजात को जीवित अवस्था में गांव के पुराने कुएं में फेंक दिया। मासूम की एक नन्ही सी जिंदगी, जिसकी रक्षा करना उस मां का पहला कर्तव्य था, वही उसकी मौत का कारण बन गई।

दांत के साथ बच्चा पैदा होने पर माना अपशुकन

डीएसपी ने बताया कि महिला से ऐसा करने का कारण पूछा गया तो आरोपी ने बताया कि उसका बच्चा जन्म के समय से ही दो दांतों के साथ पैदा हुआ था। ग्रामीण अंधविश्वास के अनुसार इसे अपशगुन मानते हैं। इसी गलत धारणा और मान्यताओं के चलते मां ने अपने ही 5 दिन के मासूम बेटे की हत्या कर शव कुएं में फेंक दिया।

समाज के लिए गंभीर चेतावनी

यह मामला केवल एक अपराध भर नहीं है बल्कि समाज के लिए एक गंभीर चेतावनी है जहां अज्ञानता, सामाजिक दबाव, भावनात्मक तनाव और परिवार के दुरुपयोग की मानसिकता एक मां को भी अमानवीयता की ओर धकेल सकती है। इस घटना ने उस संवेदनहीनता को उजागर किया है जो ग्रामीण समाज के कुछ हिस्सों में आज भी मौजूद हैं जहाँ महिलाएं मानसिक, सामाजिक और पारिवारिक दबावों के बीच स्वयं के निर्णयों और बच्चों की सुरक्षा से दूर होती चली जाती हैं।

अपराध दर्ज

पुलिस ने गवाहों की उपस्थिति में पूरे घटनाक्रम का रिकंस्ट्रक्शन करवाया, जिसका वीडियोग्राफि क रिकॉर्ड भी संकलित किया गया। आवश्यक पंचनामे और दस्तावेज तैयार किए गए। विस्तृत जांच के बाद थाना बोड़ला में धारा 103(1) बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी समरौतिन बाई को 25 नवम्बर 2025 को गिरफ्तार कर लिया गया। कबीरधाम पुलिस की त्वरित कार्रवाई ने न केवल दोषी को बेनकाब किया, बल्कि यह भी संदेश दिया है कि किसी भी नवजात, बच्चे या निर्दोष के जीवन के विरुद्ध की गई क्रूरता को कतई सहन नहीं किया जाएगा।

ये भी पढ़ें

Suicide or murder: ससुराल आए युवक की संदिग्ध हालत में ट्रेलर में फांसी पर लटकी मिली लाश, परिजन बोले- हत्या कर लटकाया
सुरजपुर
Suicide or murder

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

27 Nov 2025 12:49 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Kawardha / मां ने ही अपने नवजात को कुएं में फेंका था, बोली- दांत के साथ पैदा होने पर अपशुकन माना, सुनकर पुलिस के उड़े होश

बड़ी खबरें

View All

कवर्धा

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CG News: वर्दी की मर्यादा तोड़ी तो हुई छुट्टी… 3 आरक्षक सेवा से बर्खास्त, जानें क्या है पूरा मामला?

तीन आरक्षक सेवा से बर्खास्त (फोटो सोर्स- Shutterstock)
कवर्धा

गाय चराने जंगल गए चरवाहे को बाघ ने बनाया शिकार, अगले दिन क्षत-विक्षत मिला शव, इलाके में दहशत का माहौल

कान्हा टाइगर रिजर्व में बाघ का हमला (फोटो सोर्स- पत्रिका)
कवर्धा

सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बनाने के नाम पर बड़ी ठगी, फर्जी कंपनी से 5.51 लाख की चपत, मुख्य आरोपी मिर्जापुर से गिरफ्तार

मुख्य आरोपी मिर्जापुर से गिरफ्तार (फोटो सोर्स- पत्रिका)
कवर्धा

कुएं में तैरता मिला नवजात बच्चे का शव, इस हाल में देख ग्रामीणों के उड़े होश… इलाके में फैली सनसनी

नवजात शिशु (photo source- Patrika)
कवर्धा

मां का सहारा, भाइयों की उम्मीद, घर का कमाऊ… सड़क ने छीन ली 5 जिंदगियां! जानिए कहां-कहां बरपा तेज रफ्तार का कहर

पांच दिनों में पांच लोगों की मौत (फोटो सोर्स- पत्रिका)
कवर्धा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.