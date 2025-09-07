500-500 के नकली नोटों का जखीरा! 15 नोटों के साथ युवक गिरफ्तार, पूछताछ में हुआ ये बड़ा खुलासा

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, मुखबिर की सूचना पर पुलिस चौकी दशरंगपुर की टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एनएच-30 पर निर्माणाधीन चौकी के सामने नाकाबंदी की। संदिग्ध मोटरसाइकिल सीजी 07 बीएम 8370 को रोका गया। जांच में आरोपी भीखम पिता चतुर चंद्रवंशी (27) निवासी मोहतरा थाना पांडातराई के पास से 500-500 रुपए के 15 नग जाली नोट बरामद हुए। आरोपी के पास से उपयोग में लाए गए मोटरसाइकिल और एक मोबाइल फोन भी जब्त किया गया।