500-500 के नकली नोटों का जखीरा! 15 नोटों के साथ युवक गिरफ्तार, पूछताछ में हुआ ये बड़ा खुलासा

Crime News: शहर में नकली नोटों का खेल पकड़ा गया है। पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक युवक को धर दबोचा, जिसके पास से 500-500 के 15 नकली नोट बरामद किए गए हैं। आरोपी इन नोटों को बाजार में खपाने की फिराक में था, लेकिन इससे पहले ही पुलिस के हत्थे चढ़ गया। बता दें कि आरोपी के पास से मोटरसाइकिल और एक मोबाइल फोन भी जब्त किया गया।
प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी ने उड़ीसा से जुड़े नेटवर्क का खुलासा किया है। पुलिस अब इस पूरे गिरोह की गहन जांच कर रही है, ताकि इसके अन्य सदस्यों को भी गिरफ्तार किया जा सके।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, मुखबिर की सूचना पर पुलिस चौकी दशरंगपुर की टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एनएच-30 पर निर्माणाधीन चौकी के सामने नाकाबंदी की। संदिग्ध मोटरसाइकिल सीजी 07 बीएम 8370 को रोका गया। जांच में आरोपी भीखम पिता चतुर चंद्रवंशी (27) निवासी मोहतरा थाना पांडातराई के पास से 500-500 रुपए के 15 नग जाली नोट बरामद हुए। आरोपी के पास से उपयोग में लाए गए मोटरसाइकिल और एक मोबाइल फोन भी जब्त किया गया।
बरामदगी का कुल मूल्य लगभग 1,35,000 रुपए के आसपास है। इस मामले में धारा 179, 180 बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी ने उड़ीसा से जुड़े नेटवर्क का खुलासा किया है। पुलिस अब इस पूरे गिरोह की गहन जांच कर रही है, ताकि इसके अन्य सदस्यों को भी गिरफ्तार किया जा सके।