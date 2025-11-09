Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

खंडवा

लाड़ली लक्ष्मी योजना: 23400 बेटियों के खातों में आएगी राशि, टॉपर को मिलेगा इनाम

Ladli Laxmi Yojana: प्रदेश में लाड़ली लक्ष्मी योजना फिर बनी बेटियों की ताकत। 23 हजार से ज्यादा छात्राओं को छात्रवृत्ति, टॉपर बेटियों के खातों में पहुंचेगी लाखों की प्रोत्साहन राशि।

2 min read
Google source verification

खंडवा

image

Akash Dewani

Nov 09, 2025

ladli laxmi yojana scholarship 23000 girls topper reward mp news

ladli laxmi scholarship yojana (फोटो- Freepik)

Ladli Laxmi Yojana: सरकार स्कूल और कॉलेज में प्रवेश लेने वाली बेटियों को लाड़ली लक्ष्मी छात्रवृत्ति योजना (Ladli Laxmi Scholarship Yojana) के तहत स्कॉलरशिप देगी। चालू शैक्षणिक सत्र में 23 हजार 400 बेटियों को का लक्ष्य तय किया है। खंडवा में महिला बाल विकास ने स्कूल और कॉलेजों को पत्र भेजा है। जिसमें कहा है कि चालू वर्ष में प्रवेश लेने वाली बेटियों की इ-केवायसी के साथ ही ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरु होगी। अगले सप्ताह 15 नवंबर से स्कूल, कॉलेज स्तर पर आवेदन होंगे।

महिला बाल विकास और स्कूल व कॉलेज संयुक्त रूप से लाड़ली लक्ष्मी छात्रवृत्ति योजना की मॉनीटरिंग करेंगे। स्कूल व कॉलेज स्तर पर आवेदनों का सत्यापन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। महिला विकास विभाग के द्वारा प्रक्रिया पूरी होने पर बेटियों के खाते में निर्धारित स्कॉलरशिप राशि जारी करेगी।

लक्ष्य किए गए तय

स्कूल और कॉलेज में प्रवेश लेने वाली बेटियों का खंड स्तर पर लक्ष्य तय कर दिया गया है। इसमें बलड़ी में 367, छैगांव माखन 2990, हरसूद में 1897, खालवा 3481, खंडवा शहरी 3443, खंडवा ग्रामीण 2431, पंधाना 4361, पुनासा 3770 में बेटियों का लक्ष्य तय किया गया। ऑनलाइन सत्यापन के बाद आवेदन की प्रक्रिया करेंगे।

टॉपर के खाते में भेजी डेढ़ लाख की प्रोत्साहन राशि

महिला बाल विकास ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत बोर्ड परीक्षा में अव्वल 10 बेटियों को प्रोत्साहित किया है। शैक्षणिक वर्ष 2024-25 में 10 वीं और 12 वीं में 93.8 त्न से 98.6 त्न अंक हासिल करने वाली छात्राएं शामिल हैं। दसवीं की छात्राओं को पांच-पांच हजार और 12 वीं की छात्राओं को दस-दस हजार रुपए प्रोत्साहन राशि जारी की है।

जिला कार्यकम अधिकारी रत्ना शर्मा के अनुसार 10 वीं कक्षा में अच्छा अंक हासिल करने वाली छात्राओं में चार्वी सबनानी, तन्वी मोहाते, मिहिका ढेरे, भावना राठौर, कुमकुम, अलशिफा, सोनम, आयशा, भूमि, विद्या को पांच-पांच हजार रुपए प्रोत्साहन राशि खाते में भेजी गई है।

जल्द पूरी की जाएगी कागजी प्रक्रिया- जिला कार्यकम अधिकारी

शासन ने लाड़ली लक्ष्मी छात्रवृत्ति योजना के तहत लक्ष्य तय कर दिया है। स्कूल, कॉलेज स्तर पर ऑनलाइन आवेदन की कागजी प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इसके लिए पत्र भेज दिया गया है। प्रारंभिक चरण में छात्राओं के इ-केवायसी होंगे। इसके बाद आवेदन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। - रत्ना शर्मा, जिला कार्यकम अधिकारी

ये भी पढ़ें

सिर्फ नाम की कार्रवाई! बिजली कटने के बाद भी चल रही जहरीली शराब फैक्ट्री, प्रशासन बना मौन दर्शक
छतरपुर
naugaon liquor factory pollution electricity cuts mpcb ngt mp news

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

09 Nov 2025 12:10 pm

Published on:

09 Nov 2025 12:07 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Khandwa / लाड़ली लक्ष्मी योजना: 23400 बेटियों के खातों में आएगी राशि, टॉपर को मिलेगा इनाम

बड़ी खबरें

View All

खंडवा

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

MPPSC 2023 : चालक का बेटा बना सीइओ, एमपी पीएससी में हासिल की दोहरी सफलता

MPPSC
खंडवा

IAS सृष्टि देशमुख के ड्राइवर का बेटा बना अफसर, मिली दोहरी सफलता, खुशी से झूम उठा परिवार

MPPSC Result 2023 Hrithik Solanki Khandwa
खंडवा

भावांतर योजना : सोयाबीन का 4020 रुपए मॉडल भाव तय, किसानों को 5.91 करोड़ रुपए होगा भुगतान

farmers markets
खंडवा

MP के नामी आश्रम में मिला हिरण का बच्चा, फरार महंत सहित 4 पर केस दर्ज

baby deer found kali ghodi aashram mahant pankaj muni mp news
खंडवा

मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना : 616 बच्चों के सिर पर पिता का साया नहीं, अब सरकार इन्हें देगी 4-4 हजार की मदद

Chief Minister Bal Ashirwad Yojana
खंडवा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.