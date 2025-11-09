लाड़ली लक्ष्मी योजना: 23400 बेटियों के खातों में आएगी राशि, टॉपर को मिलेगा इनाम

Ladli Laxmi Yojana: सरकार स्कूल और कॉलेज में प्रवेश लेने वाली बेटियों को लाड़ली लक्ष्मी छात्रवृत्ति योजना (Ladli Laxmi Scholarship Yojana) के तहत स्कॉलरशिप देगी। चालू शैक्षणिक सत्र में 23 हजार 400 बेटियों को का लक्ष्य तय किया है। खंडवा में महिला बाल विकास ने स्कूल और कॉलेजों को पत्र भेजा है। जिसमें कहा है कि चालू वर्ष में प्रवेश लेने वाली बेटियों की इ-केवायसी के साथ ही ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरु होगी। अगले सप्ताह 15 नवंबर से स्कूल, कॉलेज स्तर पर आवेदन होंगे।