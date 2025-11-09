लाड़ली लक्ष्मी योजना: 23400 बेटियों के खातों में आएगी राशि, टॉपर को मिलेगा इनाम

ladli laxmi scholarship yojana (फोटो- Freepik)
Ladli Laxmi Yojana: सरकार स्कूल और कॉलेज में प्रवेश लेने वाली बेटियों को लाड़ली लक्ष्मी छात्रवृत्ति योजना (Ladli Laxmi Scholarship Yojana) के तहत स्कॉलरशिप देगी। चालू शैक्षणिक सत्र में 23 हजार 400 बेटियों को का लक्ष्य तय किया है। खंडवा में महिला बाल विकास ने स्कूल और कॉलेजों को पत्र भेजा है। जिसमें कहा है कि चालू वर्ष में प्रवेश लेने वाली बेटियों की इ-केवायसी के साथ ही ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरु होगी। अगले सप्ताह 15 नवंबर से स्कूल, कॉलेज स्तर पर आवेदन होंगे।
महिला बाल विकास और स्कूल व कॉलेज संयुक्त रूप से लाड़ली लक्ष्मी छात्रवृत्ति योजना की मॉनीटरिंग करेंगे। स्कूल व कॉलेज स्तर पर आवेदनों का सत्यापन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। महिला विकास विभाग के द्वारा प्रक्रिया पूरी होने पर बेटियों के खाते में निर्धारित स्कॉलरशिप राशि जारी करेगी।
स्कूल और कॉलेज में प्रवेश लेने वाली बेटियों का खंड स्तर पर लक्ष्य तय कर दिया गया है। इसमें बलड़ी में 367, छैगांव माखन 2990, हरसूद में 1897, खालवा 3481, खंडवा शहरी 3443, खंडवा ग्रामीण 2431, पंधाना 4361, पुनासा 3770 में बेटियों का लक्ष्य तय किया गया। ऑनलाइन सत्यापन के बाद आवेदन की प्रक्रिया करेंगे।
महिला बाल विकास ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत बोर्ड परीक्षा में अव्वल 10 बेटियों को प्रोत्साहित किया है। शैक्षणिक वर्ष 2024-25 में 10 वीं और 12 वीं में 93.8 त्न से 98.6 त्न अंक हासिल करने वाली छात्राएं शामिल हैं। दसवीं की छात्राओं को पांच-पांच हजार और 12 वीं की छात्राओं को दस-दस हजार रुपए प्रोत्साहन राशि जारी की है।
जिला कार्यकम अधिकारी रत्ना शर्मा के अनुसार 10 वीं कक्षा में अच्छा अंक हासिल करने वाली छात्राओं में चार्वी सबनानी, तन्वी मोहाते, मिहिका ढेरे, भावना राठौर, कुमकुम, अलशिफा, सोनम, आयशा, भूमि, विद्या को पांच-पांच हजार रुपए प्रोत्साहन राशि खाते में भेजी गई है।
शासन ने लाड़ली लक्ष्मी छात्रवृत्ति योजना के तहत लक्ष्य तय कर दिया है। स्कूल, कॉलेज स्तर पर ऑनलाइन आवेदन की कागजी प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इसके लिए पत्र भेज दिया गया है। प्रारंभिक चरण में छात्राओं के इ-केवायसी होंगे। इसके बाद आवेदन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। - रत्ना शर्मा, जिला कार्यकम अधिकारी
बड़ी खबरेंView All
खंडवा
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग