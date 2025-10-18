रास्ते में हॉस्टल की छात्रा को रोककर बोला- मेरा धर्म अपना ले वरना किसी दिन जान से मार दूंगा…

demo pic
Love Jihad: मध्यप्रदेश के खंडवा में एक बार फिर लव जिहाद का मामला सामने आया है। छात्रावास में रहने वाली एक छात्रा को धमका कर एक युवक ने मुस्लिम धर्म अपनाने का दबाव डाला। कहा शादी कर मेरा धर्म अपनाने ले। मना करने पर जान से मारने की धमकी दी। मामला मोघट थाना क्षेत्र का है। पीड़ित छात्रा के मुताबिक करीब एक महीने से आरोपी उसे परेशान कर रहा है। हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले किया है।
घटना आनंदनगर इलाके की है जहां छात्रा को रोककर आरोपी समीर खान परेशान कर रहा था। इस बात का पता चलते ही हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता आनंदनगर पहुंचे। यहां एक नाश्ते की होटल के सामने छात्रा को परेशान कर रहे समीर को पकड़कर रामेश्वर चौकी में सूचना दी। चौकी प्रभारी सुभाष नावड़े दोनों को मोघट थाने ले आए। मोघट थाना प्रभारी निरीक्षक धीरेश धारवाल ने बताया कि छात्रा जावर थाना क्षेत्र की रहने वाली है। शहर में छात्रावास में रहकर पढ़ाई कर रही है। कुछ समय पहले वह अपने मामा के घर गई थी, जब गांव में रहने वाले समीर खान निवासी ग्राम जलकुआं से उसकी मुलाकात हुई। इसके बाद वह छात्रावास आ गई।
पीड़ित छात्रा का कहना है कि एक माह से समीर उसका पीछा कर रहा है। शुक्रवार को उसने हद पार कर दी। उसने आनंद नगर में उसके आगे बाइक अड़ा दी। कहने लगा की बाइक से घर छोड़ देता हूं। कहा कि तुम मुझे अच्छी लगती हो अपना धर्म बदलकर मेरे धर्म में आ जाओ। मैं शादी करुंगा। मेरी बात नहीं मानी तो किसी दिन जान से खत्म कर दूंगा। पुलिस ने मप्र धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के साथ ही अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है।
