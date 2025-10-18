Patrika LogoSwitch to English

खंडवा

रास्ते में हॉस्टल की छात्रा को रोककर बोला- मेरा धर्म अपना ले वरना किसी दिन जान से मार दूंगा…

Love Jihad: हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने आरोपी युवक को पकड़कर पुलिस को सौंपा, करीब एक महीने से छात्रा का पीछा कर रहा था आरोपी...।

less than 1 minute read

खंडवा

image

Shailendra Sharma

Oct 18, 2025

khandwa

demo pic

Love Jihad: मध्यप्रदेश के खंडवा में एक बार फिर लव जिहाद का मामला सामने आया है। छात्रावास में रहने वाली एक छात्रा को धमका कर एक युवक ने मुस्लिम धर्म अपनाने का दबाव डाला। कहा शादी कर मेरा धर्म अपनाने ले। मना करने पर जान से मारने की धमकी दी। मामला मोघट थाना क्षेत्र का है। पीड़ित छात्रा के मुताबिक करीब एक महीने से आरोपी उसे परेशान कर रहा है। हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले किया है।

छात्रा को परेशान कर रहा था समीर

घटना आनंदनगर इलाके की है जहां छात्रा को रोककर आरोपी समीर खान परेशान कर रहा था। इस बात का पता चलते ही हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता आनंदनगर पहुंचे। यहां एक नाश्ते की होटल के सामने छात्रा को परेशान कर रहे समीर को पकड़कर रामेश्वर चौकी में सूचना दी। चौकी प्रभारी सुभाष नावड़े दोनों को मोघट थाने ले आए। मोघट थाना प्रभारी निरीक्षक धीरेश धारवाल ने बताया कि छात्रा जावर थाना क्षेत्र की रहने वाली है। शहर में छात्रावास में रहकर पढ़ाई कर रही है। कुछ समय पहले वह अपने मामा के घर गई थी, जब गांव में रहने वाले समीर खान निवासी ग्राम जलकुआं से उसकी मुलाकात हुई। इसके बाद वह छात्रावास आ गई।

धर्म बदलने का बना रहा था दबाव

पीड़ित छात्रा का कहना है कि एक माह से समीर उसका पीछा कर रहा है। शुक्रवार को उसने हद पार कर दी। उसने आनंद नगर में उसके आगे बाइक अड़ा दी। कहने लगा की बाइक से घर छोड़ देता हूं। कहा कि तुम मुझे अच्छी लगती हो अपना धर्म बदलकर मेरे धर्म में आ जाओ। मैं शादी करुंगा। मेरी बात नहीं मानी तो किसी दिन जान से खत्म कर दूंगा। पुलिस ने मप्र धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के साथ ही अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है।

Published on:

18 Oct 2025 08:33 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Khandwa / रास्ते में हॉस्टल की छात्रा को रोककर बोला- मेरा धर्म अपना ले वरना किसी दिन जान से मार दूंगा…

