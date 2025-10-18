रास्ते में हॉस्टल की छात्रा को रोककर बोला- मेरा धर्म अपना ले वरना किसी दिन जान से मार दूंगा…

घटना आनंदनगर इलाके की है जहां छात्रा को रोककर आरोपी समीर खान परेशान कर रहा था। इस बात का पता चलते ही हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता आनंदनगर पहुंचे। यहां एक नाश्ते की होटल के सामने छात्रा को परेशान कर रहे समीर को पकड़कर रामेश्वर चौकी में सूचना दी। चौकी प्रभारी सुभाष नावड़े दोनों को मोघट थाने ले आए। मोघट थाना प्रभारी निरीक्षक धीरेश धारवाल ने बताया कि छात्रा जावर थाना क्षेत्र की रहने वाली है। शहर में छात्रावास में रहकर पढ़ाई कर रही है। कुछ समय पहले वह अपने मामा के घर गई थी, जब गांव में रहने वाले समीर खान निवासी ग्राम जलकुआं से उसकी मुलाकात हुई। इसके बाद वह छात्रावास आ गई।