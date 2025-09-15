बिहार से आए इमाम पर एमपी में कार्रवाई से भड़के असदुद्दीन ओवैसी, एमपी पुलिस पर गंभीर आरोप…

MP News: मध्यप्रदेश के खंडवा में बिहार से आए एक इमाम के खिलाफ एमपी पुलिस ने एक्शन लेते हुए गिरफ्तार किया है। जिसके बाद AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है। उन्होंने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 की धारा 223 का हवाला देते हुए खंडवा एसपी की इस कार्रवाई को गलत बताया। उन्होंने गंभीर आरोप लगाते हुए पूछा है कि क्या ये कार्रवाई सिर्फ इसलिए की गई कि वह मुसलमान हैं? असदुद्दीन ओवैसी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है, जिसमें वे खंडवा एसपी की इस कार्रवाई पर सवाल उठा रहे हैं?