खंडवा

पार्किंग में कार रिवर्स करते वक्त ढाई साल की बच्ची को रौंदा…

mp news: यूपी से आए श्रद्धालुओं की कार से हुआ हादसा, लोगों ने कार के ड्राइवर को पकड़कर पुलिस के हवाले किया..।

खंडवा

Shailendra Sharma

Sep 12, 2025

khandwa
car crushed two and half year old girl

mp news: मध्यप्रदेश के खंडवा जिले के ओंकारेश्वर से एक दर्दनाक खबर सामने आई है। यहां तीर्थ दर्शन करने आए यूपी के श्रद्धालु ने कार रिवर्स लेते समय एक ढाई साल की मासूम बच्ची को रौंद दिया। कार की चपेट में आने के कारण बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने कार के ड्राइवर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। इधर हादसे में अपनी मासूम बच्ची को खोने के बाद उसके माता-पिता का रो-रोककर बुरा हाल है।

कार रिवर्स करते वक्त बच्ची को कुचला

ओंकारेश्वर के बालवाड़ी के बाजार क्षेत्र में शुक्रवार को दर्शन के लिए कार क्रमांक यूपी 32-एचवाय-4040 से श्रद्धालु आए हुए थे। ड्राइवर ने कार को बाजार क्षेत्र में पार्क कर रखा था। वहीं कार के पीछे ढाई साल की बच्ची सिया पिता अरुण जाधव बैठी हुई थी। तभी ड्राइवर ने कार को रिवर्स ले लिया। कार का पिछला टायर बच्ची के ऊपर चढ़ गया जिससे उसकी चीख निकल गई। चीख सुनकर आसपास के लोग शोर मचाते हुए दौड़े और ड्राइवर को कार आगे करने के लिए कहते रहे लेकिन वह कार को वहीं छोड़कर भागने लगा। कुछ लोगों ने कार ड्राइवर को पीछा कर पकड़ लिया। तब तक बच्ची टायर के नीचे दबी हुई थी। कार को धक्का देकर आगे किया गया और खून से लथपथ बच्ची को ओंकारेश्वर अस्पताल लाया गया। यहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया।

माता-पिता बदहवास हुए

मासूम बेटी सिया की मौत से माता-पिता बेसुध हो गए है। वो हर वक्त अपनी मासूम बेटी सिया को पुकार रहे हैं। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में खासा आक्रोश है और उनका कहना है कि ओंकारेश्वर में कार से आने वाले तीर्थयात्री कहीं भी अपने वाहन खड़े कर दे रहे हैं। इन पर किसी तरह की रोकटोक नहीं हैं। इसी वजह से आज यह हादसा हो गया। मांधाता थाना प्रभारी अनोख सिंह सिंधिया ने बताया कि आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर कार जब्त कर ली गई है। ड्राइवर के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया गया है।

Published on:

12 Sept 2025 08:19 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Khandwa / पार्किंग में कार रिवर्स करते वक्त ढाई साल की बच्ची को रौंदा…

