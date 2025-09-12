पार्किंग में कार रिवर्स करते वक्त ढाई साल की बच्ची को रौंदा…

ओंकारेश्वर के बालवाड़ी के बाजार क्षेत्र में शुक्रवार को दर्शन के लिए कार क्रमांक यूपी 32-एचवाय-4040 से श्रद्धालु आए हुए थे। ड्राइवर ने कार को बाजार क्षेत्र में पार्क कर रखा था। वहीं कार के पीछे ढाई साल की बच्ची सिया पिता अरुण जाधव बैठी हुई थी। तभी ड्राइवर ने कार को रिवर्स ले लिया। कार का पिछला टायर बच्ची के ऊपर चढ़ गया जिससे उसकी चीख निकल गई। चीख सुनकर आसपास के लोग शोर मचाते हुए दौड़े और ड्राइवर को कार आगे करने के लिए कहते रहे लेकिन वह कार को वहीं छोड़कर भागने लगा। कुछ लोगों ने कार ड्राइवर को पीछा कर पकड़ लिया। तब तक बच्ची टायर के नीचे दबी हुई थी। कार को धक्का देकर आगे किया गया और खून से लथपथ बच्ची को ओंकारेश्वर अस्पताल लाया गया। यहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया।