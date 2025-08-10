प्यार के लिए साजिया से बनी शारदा, लाल जोड़ा पहनकर लिए सात फेरे..

खंडवा जिले के दोदंवाड़ा गांव की रहने वाली साजिया और खरगोन जिले के चिल्टिया गांव का रहने वाला मयूर एक दूसरे से प्यार करते थे लेकिन अलग अलग धर्मों के होने के कारण उनकी शादी में बाधा आ रही थी। ऐसे में साजिया ने धर्म बदलने का फैसला लिया और श्रावण मास के अंतिम दिन महादेवगढ़ मंदिर में आकर वो शाजिया से शारदा बन गई। साजिया ने शारदा बनने के बाद प्रेमी मयूर से मंदिर में ही पूरे हिंदू रीति रिवाज के साथ शादी भी की।