खंडवा

प्यार के लिए साजिया से बनी शारदा, लाल जोड़ा पहनकर लिए सात फेरे..

mp news: प्रेमी मयूर से शादी में दीवार बन रहा था धर्म, धर्म की दीवार तोड़ साजिया ने अपनाया हिंदू धर्म, शारदा बनकर प्रेमी से की शादी...।

खंडवा

Shailendra Sharma

Aug 10, 2025

khandwa news
Sajiya became Sharda and married her lover in temple (source-patrika)

mp news: मध्यप्रदेश के खंडवा में एक युवती ने अपने प्रेमी से शादी करने के लिए अपना धर्म बदल लिया। मुस्लिम युवती ने न केवल हिंदू धर्म अपनाया बल्कि लाल जोड़ा पहनकर मंदिर में प्रेमी के साथ सात फेरे भी लिए। युवक युवती का कहना है कि वो एक दूसरे को लंबे समय से जानते हैं और एक दूसरे से प्यार करते थे लेकिन अलग अलग धर्मों के होने के कारण शादी में दिक्कत आ रही थी।

साजिया से बनी शारदा

खंडवा जिले के दोदंवाड़ा गांव की रहने वाली साजिया और खरगोन जिले के चिल्टिया गांव का रहने वाला मयूर एक दूसरे से प्यार करते थे लेकिन अलग अलग धर्मों के होने के कारण उनकी शादी में बाधा आ रही थी। ऐसे में साजिया ने धर्म बदलने का फैसला लिया और श्रावण मास के अंतिम दिन महादेवगढ़ मंदिर में आकर वो शाजिया से शारदा बन गई। साजिया ने शारदा बनने के बाद प्रेमी मयूर से मंदिर में ही पूरे हिंदू रीति रिवाज के साथ शादी भी की।

'मैंने अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन किया है'

इस्लाम छोड़कर हिंदू धर्म अपनाने वाली शारदा ने कहा कि वो अपनी मर्जी से हिंदू बनी है। मैंने सनातन धर्म अपनाकर खुद को संतोषी माता के चरणों में समर्पित किया है। मयूर से शादी में जो सबसे बड़ी दिक्कत थी वो अब नहीं है और मैंने मयूर से शादी भी कर ली है। उसने मंदिर प्रबंधन और परिवार का आभार जताया कि उन्होंने इस निर्णय में उसका साथ दिया।

10 Aug 2025 08:27 pm

Madhya Pradesh / Khandwa / प्यार के लिए साजिया से बनी शारदा, लाल जोड़ा पहनकर लिए सात फेरे..

