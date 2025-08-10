एमपी के किसानों के खातों में कल आएगा पैसा, शिवराज सिंह चौहान ने की घोषणा

इस दौरान शिवराज सिंह चौहान ने मंच से कहा कि मैं रायसेन में बचपन से आता रहा हूं। यहां पैदल भी घूमा हूं और साइकिल यात्रा भी की है। सुंदरलाल पटवा जी के नेतृत्व में यहां विकास की यात्रा प्रारंभ हुई थी। आज मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से निर्यात लगभग 20 हजार करोड़ है और अब बीईएमएल की नई यूनिट के शिलान्यास से रायसेन जिला और भी तेजी से विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा।