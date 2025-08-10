10 अगस्त 2025,

रविवार

रायसेन

एमपी के किसानों के खातों में कल आएगा पैसा, शिवराज सिंह चौहान ने की घोषणा

mp news: केन्द्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि कल 11 अगस्त को एमपी के किसानों के खातों में 1156 करोड़ रूपये ट्रांसफर किए जाएंगे...।

रायसेन

Shailendra Sharma

Aug 10, 2025

fasal bima yojana
fasal bima yojana

mp news: मध्यप्रदेश के किसानों के लिए एक अच्छी खबर है कल यानी 11 अगस्त को मध्यप्रदेश के किसानों के खातों में फसल बीमा योजना की राशि ट्रांसफर की जाएगी। केन्द्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रायसेन में बीईएमएल की नई यूनिट के शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान ये जानकारी दी है। इस दौरान शिवराज सिंह चौहान ने एक बार फिर स्वदेशी संकल्प भी दोहराया।

एमपी के किसानों के खातों में आएंगे 1156 करोड़

शिवराज सिंह चौहान ने मंच से बोलते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल सोमवार 11 अगस्त को देशभर के 30 लाख किसानों के खातों में 3200 करोड़ रूपये की राशि ट्रांसफर करेगें। मध्यप्रदेश के किसानों के खातों में 1156 करोड़ रूपये ट्रांसफर किए जाएंगे। शिवराज सिंह चौहान ने पीएम नरेन्द्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार किसानों की सरकार है। हम किसानों की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे।

मैं रायसेन के विकास का साक्षी हूं- शिवराज सिंह

इस दौरान शिवराज सिंह चौहान ने मंच से कहा कि मैं रायसेन में बचपन से आता रहा हूं। यहां पैदल भी घूमा हूं और साइकिल यात्रा भी की है। सुंदरलाल पटवा जी के नेतृत्व में यहां विकास की यात्रा प्रारंभ हुई थी। आज मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से निर्यात लगभग 20 हजार करोड़ है और अब बीईएमएल की नई यूनिट के शिलान्यास से रायसेन जिला और भी तेजी से विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा।

Updated on:

10 Aug 2025 05:12 pm

Published on:

10 Aug 2025 05:11 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Raisen / एमपी के किसानों के खातों में कल आएगा पैसा, शिवराज सिंह चौहान ने की घोषणा

