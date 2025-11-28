नगर निगम : टेेंडर से पहले नगर वन का निर्माण, कांग्रेस का आरोप 50 लाख का भ्रष्टाचार, आयुक्त ने कहा आरोप झूठे

शहर कांग्रेस अध्यक्ष ने कलेक्टर ऋषव गुप्ता को आवेदन देकर कहा कि नगर वन में भ्रष्टाचार की जांच की मांग की। बताया कि नगर निगम अधिनियम, 1956 की धारा 67 एवं 68 का उल्लंघन कर वित्तीय दुरुपयोग किया जा रहा है। निविदा पूर्व स्वीकृति, प्रशासनिक अनुमति एवं प्रतिस्पर्धात्मक निविदा प्रक्रिया के बिना कार्य कराना अवैध व्यय है। इन्होंने नियम विरुद्ध टेंडर निकाला है। कांग्रेस ने अधिकारियों पर दस्तावेज में हेराफेरी, निविदा जारी कर वित्तीय अनियमितता का आरोप लगाया। जांच कर 420 का का केस दर्ज कराने की मांग। मामले में कलेक्टर ने जांच का आश्वासन देते हुए कहा कि ये मामला लोकायुक्त का है।