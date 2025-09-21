एमपी में बन रहा 2195 करोड़ रुपए का म्यूजियम, जल्द तैयार होगा वर्ल्ड सेंटर

Museum - मध्यप्रदेश में एक और ‘वर्ल्ड सेंटर’ का निर्माण किया जा रहा है। प्रदेश में 2195 करोड़ रुपए की भारी भरकम लागत से भव्य म्यूजियम बनाया जा रहा है। तीर्थ नगरी ओंकारेश्वर में एकात्म धाम में इस अद्वैत लोक संग्रहालय का निर्माण किया जा रहा है। आचार्य शंकर सांस्कृतिक एकता न्यास के तत्वावधान में इसे अद्वैत दर्शन और सांस्कृतिक एकता के वैश्विक केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। यहां 108 फीट ऊंची ‘एकात्मता की प्रतिमा’ की स्थापना की जा चुकी है।