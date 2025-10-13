राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता : कबड्डी में उज्जैन, फुटबॉल में इंदौर-भोपाल की टीमें पहले नंबर पर

कबड्डी बालक-14 वर्ष आयु वर्ग में प्रथम स्थान पर उज्जैन की टीम, द्वितीय स्थान पर रीवा और तीसरे स्थान पर इंदौर संभाग की टीम रही। जबकि बालिका वर्ग में प्रथम स्थान पर उज्जैन संभाग, दूसरे पर जबलपुर तथा तृतीय नंबर पर जनजातीय कार्य विभाग की टीम रही। फुटबॉल बालक-17 वर्ष आयु वर्ग में प्रथम स्थान पर इंदौर, दूसरे पर भोपाल तथा तृतीय स्थान पर नर्मदापुरम संभाग की टीम रही। बालिका वर्ग में प्रथम स्थान पर भोपाल, द्वितीय स्थान पर जनजातीय कार्य विभाग तथा तृतीय स्थान पर नर्मदापुरम संभाग की टीम रही।