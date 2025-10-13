Patrika LogoSwitch to English

खंडवा

राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता : कबड्डी में उज्जैन, फुटबॉल में इंदौर-भोपाल की टीमें पहले नंबर पर

राज्य स्तरीय फुटबाल व कबड्डी प्रतियोगिता में प्रदेशभर के खिलाडिय़ों ने खालवा में पांच दिन प्रतिभाओं का प्रदर्शन किया। अंडर-14 वर्ष आयु वर्ग के बालक-बालिका कबड्डी और 17 वर्ष आयु वर्ग के बालक-बालिका फुटबॉल खेल का रविवार को समापन हुआ।

2 min read

खंडवा

image

Rajesh Patel

Oct 13, 2025

School Education Department

राज्य स्तरीय फुटबाल व कबड्डी प्रतियोगिता में प्रदेशभर के खिलाडिय़ों ने खालवा में पांच दिन प्रतिभाओं का प्रदर्शन किया

जिले में राज्य स्तरीय फुटबाल व कबड्डी प्रतियोगिता में प्रदेशभर के खिलाडिय़ों ने खालवा में पांच दिन प्रतिभाओं का प्रदर्शन किया। अंडर-14 वर्ष आयु वर्ग के बालक-बालिका कबड्डी और 17 वर्ष आयु वर्ग के बालक-बालिका फुटबॉल खेल का रविवार को समापन हुआ।

फाइनल मैच पर इन जिले के खिलाडिय़ों का कब्जा

कबड्डी प्रतियोगिता में बालक-बालिका वर्ग में उज्जैन संभाग की टीम प्रथम रही। जबकि फुटबॉल बालक वर्ग में इंदौर और बालिका में भोपाल टीम पहले नंबर पर रही। अव्वल टीमों को केंद्रीय राज्य मंत्री दुर्गादास और मंत्री विजय शाह ने पुरस्कृत किया। अतिथियों ने हरसूद में सांसद खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ भी किया गया।

ये टीमें रहीं विजेता

कबड्डी बालक-14 वर्ष आयु वर्ग में प्रथम स्थान पर उज्जैन की टीम, द्वितीय स्थान पर रीवा और तीसरे स्थान पर इंदौर संभाग की टीम रही। जबकि बालिका वर्ग में प्रथम स्थान पर उज्जैन संभाग, दूसरे पर जबलपुर तथा तृतीय नंबर पर जनजातीय कार्य विभाग की टीम रही। फुटबॉल बालक-17 वर्ष आयु वर्ग में प्रथम स्थान पर इंदौर, दूसरे पर भोपाल तथा तृतीय स्थान पर नर्मदापुरम संभाग की टीम रही। बालिका वर्ग में प्रथम स्थान पर भोपाल, द्वितीय स्थान पर जनजातीय कार्य विभाग तथा तृतीय स्थान पर नर्मदापुरम संभाग की टीम रही।

खेल सुविधाओं में वृद्धि-केंद्रीय राज्य मंत्री

केंद्रीय मंत्री दुर्गा दास उईके ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में खेल के क्षेत्र में सुविधाओं में काफी वृद्धि हुई है। प्रोत्साहन से अंतरराष्ट्रीय स्पर्धाओं में हमारे देश के खिलाड़ी उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं। केंद्र सरकार आर्थिक सहायता उपलब्ध करा रही है। पढ़ाई के साथ-साथ खेलों में भी युवाओं का बेहतर भविष्य है।

इनडोर स्टेडियम के लिए 74 लाख स्वीकृत

मंत्री डॉ विजय शाह ने विद्यार्थियों को सीख दी कि घर में माता-पिता और बुजुर्गों का, स्कूल में गुरुजनों का सम्मान करें। उन्होंने कहा इनडोर स्टेडियम में विद्युतीकरण एवं मरम्मत कार्य के लिए 74 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। विकास कार्यों के लिए लगभग 17 करोड़ रुपए की स्वीकृति कुछ ही दिनों में होने वाली है। इसके प्रस्ताव स्टेट फाइनेंस कमेटी के समक्ष भेज दिए गए हैं।

Published on:

13 Oct 2025 12:09 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Khandwa / राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता : कबड्डी में उज्जैन, फुटबॉल में इंदौर-भोपाल की टीमें पहले नंबर पर

