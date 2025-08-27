Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

खरगोन

MP के ‘नवग्रह मेले’ को रोकने की साजिश, पवित्र भूमि पर अतिक्रमणकारी कर रहे कब्जा

MP News- नवग्रह मेले की ऐतिहासिक भूमि पर कुछ लोगों ने मालिकाना हक का दावा कर कब्जा और पक्का निर्माण शुरू करने की कोशिश की। व्यापारी संघ के विरोध पर प्रशासन हरकत में आया।

खरगोन

Akash Dewani

Aug 27, 2025

khargone navgrah mela land encroachment dispute mp news
khargone navgrah mela land encroachment dispute mp news (फोटो-सोशल मीडिया)

Land Encroachment:खरगोन के कुंदा नदी के पास कलेक्टोरेट से लगी जिस 38.28 एकड़ भूमि को मई 1961 में तत्कालीन राज्यपाल ने गजट नोटिफिकेशन के जरिए नवग्रह मेले (Navgrah Mela) के लिए अधिगृहित किया उस पर अब कुछ अतिक्रमणकारियों की नजर है। कुछ लोग यहां विशेष हिस्से में मालिकाना हक बताते हुए भूमि कब्जा कर पक्का निर्माण शुरु करने की तैयारी में है। इसकी भनक नवग्रह मेला व्यापारी संघ को लगी तो सदस्यों ने कलेक्टर के सामने अपनी बात रखी। मेले की भूमि को अतिक्रमण से मुक्त रखने की मांग उठाई। (MP News)

कलेक्टर को बताई पूरी बात

मेला व्यापारी संघ के प्रतिनिधि मंडल में शामिल अध्यक्ष गणेश वर्मा, संरक्षक हरीश गोस्वामी आदि मंगलवार ने बताया निमाड़ वासियों की श्रद्धा और आस्था के केंद्र नवग्रह मंदिर के सामने प्रतिवर्ष एतिहासिक नवग्रह मेला लगता है। इस वर्ष कुछ लोगों द्वारा मेले की भूमि के कुछ भाग पर मालिकाना हक बताते हुए भूमि पर कब्जा कर पक्का निर्माण करने की तैयारी की है। इससे आने वाले समय में परंपरागत स्थान पर मेला लगना मुश्किल होगा। (MP News)

ये भी पढ़ें

MP के विंध्याचल को मिलेगा नया नगर पालिका, 4 पंचायतों का होगा विलय
सतना
chitrakoot nagar parishad upgrade nagar palika mp news

हरकत में आया प्रशासन

कलेक्टर ने बात सुनी और संबंधित विभागों को मेले की भूमि पर से तत्काल अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने यह भी आश्वस्त किया कि मेले की भूमि को चारों ओर बाउंड्रीवाल बनाकर हमेशा मेले के आयोजन के लिए सुरक्षित किया जाएगा। जापन सौंपते समय सचिव राजू सोनी, कोषाध्यक्ष राजेंद्र महाजन, पप्पू यादव, अजय विजय वर्मा, असद खान, इकबाल, मीडिया प्रभारी दीप जोशी ने मौजूद थे। (MP News)

ये भी पढ़ें

28, 29 और 30 अगस्त को भारी बारिश का अलर्ट, मौसम विभाग की चेतावनी
भोपाल
27 august mp weather update heavy rain warning monsoon news

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

27 Aug 2025 02:02 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Khargone / MP के ‘नवग्रह मेले’ को रोकने की साजिश, पवित्र भूमि पर अतिक्रमणकारी कर रहे कब्जा

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.