MP के ‘नवग्रह मेले’ को रोकने की साजिश, पवित्र भूमि पर अतिक्रमणकारी कर रहे कब्जा

Land Encroachment:खरगोन के कुंदा नदी के पास कलेक्टोरेट से लगी जिस 38.28 एकड़ भूमि को मई 1961 में तत्कालीन राज्यपाल ने गजट नोटिफिकेशन के जरिए नवग्रह मेले (Navgrah Mela) के लिए अधिगृहित किया उस पर अब कुछ अतिक्रमणकारियों की नजर है। कुछ लोग यहां विशेष हिस्से में मालिकाना हक बताते हुए भूमि कब्जा कर पक्का निर्माण शुरु करने की तैयारी में है। इसकी भनक नवग्रह मेला व्यापारी संघ को लगी तो सदस्यों ने कलेक्टर के सामने अपनी बात रखी। मेले की भूमि को अतिक्रमण से मुक्त रखने की मांग उठाई। (MP News)