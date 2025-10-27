बैंकॉक की चमक-दमक छोड़ एमपी आई फैशन डिजाइनर हूरा, बोलीं- ‘जो सुख कहीं नहीं, वो यहां मिला’

थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक की हरदेवी उर्फ हूरा तनवानी (50) (Fashion Designer Hoora tanwani) ने शनिवार को ओंकारेश्वर से आध्यात्मिक यात्रा शुरू की है। रविवार दोपहर में वह नावडाटोड़ी पहुंचीं। हूरा ने बताया, वे भारतीय संस्कृति और सनातन परंपरा से खासी प्रभावित हैं। इसलिए विदेशी चमक- दमक छोड़कर नर्मदा परिक्रमा पर निकली हैं। हूरा के मुताबिक, नर्मदा परिक्रमा ने सिखाया, हमें जीने के लिए कम सुविधाएं चाहिए। लोगों की सरलता व भक्ति देखकर भावविभोर हूं। विदेश के भौतिक संसाधनों में जो सुख नहीं मिला, वह यहां आकर मिला।