MP में यहां सड़कों का होगा चौड़ीकरण, सौंदर्यकरण से शहर को मिलेगा नया लुक

MP News: दो लाख आबादी वाले खरगोन शहर में बढ़ते ट्रैफिक को नियंत्रित करने व सुगम यातायात के लिए मुख्य सड़कों का कायाकल्प होगा। इसी शृंखला में नगरपालिका ने बिस्टान रोड को लिया है। मार्ग के बिस्टान नाका क्षेत्र से करीब एक किमी दायरे वाली सड़क चौड़ी (road widening project) होगी। डिवाइजर, सेंटर लाइटिंग और सौंदर्याकरण (beautification) किया जाएगा। इसके लिए दो करोड़ रुपए की स्वीकृति हुई है। नगरपालिका के आर्किटेक्ट व इंजीनियर डीपीआर बना रहे हैं। उम्मीद है इसी माह कागजी खानापूर्ति करने के बाद फाइल टीएस के लिए शासन स्तर पर चलेगी। सबकुछ ठीक रहा तो साल के अंत तक काम का श्रीगणेश भी हो जाएगा।