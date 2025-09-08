Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

खरगोन

MP में यहां सड़कों का होगा चौड़ीकरण, सौंदर्यकरण से शहर को मिलेगा नया लुक

Road Widening Project: शहर की जाम से जूझती सड़कों का कायाकल्प होने जा रहा है। करोड़ों की लागत से मार्ग चौड़े होंगे, सेंटर लाइटिंग और डिवाइडर लगेंगे। आवागमन आसान और आकर्षक होगा।

खरगोन

Akash Dewani

Sep 08, 2025

road widening project traffic relief beautification khargone mp news
road widening project traffic relief beautification khargone (फोटो- freepik)

MP News: दो लाख आबादी वाले खरगोन शहर में बढ़ते ट्रैफिक को नियंत्रित करने व सुगम यातायात के लिए मुख्य सड़कों का कायाकल्प होगा। इसी शृंखला में नगरपालिका ने बिस्टान रोड को लिया है। मार्ग के बिस्टान नाका क्षेत्र से करीब एक किमी दायरे वाली सड़क चौड़ी (road widening project) होगी। डिवाइजर, सेंटर लाइटिंग और सौंदर्याकरण (beautification) किया जाएगा। इसके लिए दो करोड़ रुपए की स्वीकृति हुई है। नगरपालिका के आर्किटेक्ट व इंजीनियर डीपीआर बना रहे हैं। उम्मीद है इसी माह कागजी खानापूर्ति करने के बाद फाइल टीएस के लिए शासन स्तर पर चलेगी। सबकुछ ठीक रहा तो साल के अंत तक काम का श्रीगणेश भी हो जाएगा।

आदिवासी अंचल को महाराष्ट्र से जोड़ती है सड़क

शहर के प्रमुख मार्गों में शामिल यह सड़क जिले को आदिवासी अंचल व महाराष्ट्र से जोड़ती है। रोजाना हजारों वाहनों की आवाजाही होती है। ऐसे में यहां मार्ग संकरा लगने लगा है। यातायात की दृष्टि से इसका कायाकल्प होना भी जरूरी है। नगरपालिका के इंजीनियर मनीष महाजन ने बताया इस कार्य पर करीब 2 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। मार्ग का विजिट और लंबाई-चौड़ाई ली है। इसके आधार पर आर्किटेक्ट डीपीआर तैयार करने में जुटे हैं। (MP News)

ये भी पढ़ें

48 घंटे बाद दोबारा शुरू होगा मानसून का तांडव, सभी जिलों में हल्की बारिश का अलर्ट
भोपाल
monsoon alert heavy rain mp weather showers warning

यहां भी होगा मार्ग चौड़ीकरण, मिली स्वीकृति

बिस्टान रोड के अलावा कसरावद रोड पर भी काम होगा। यहां एमपीइबी कार्यालय से टेमला फाटे तक मार्ग चौड़ीकरण किया जाएगा। सेंटर लाइटिंग और विद्युतिकरण कार्य किए जाएंगे। इस काम पर भी करीब दो करोड़ रुपए खर्च होंगे। (MP News)

इन चौराहों का हो रहा कायाकल्प

इससे पूर्व नगरपालिका ने शहर के श्रीकृष्ण टॉकीज तिराहा, गायत्री मंदिर तिराहा, भगतसिंह चौराहा के कायाकल्प की शुरुआत की है। यहां काम शुरु भी हो गया है। यह ऐसे चौराहे हैं जहां दो हाइवे का यातायात रोजाना दौड़ता है। इनका चौड़ीकरण होने से आवागमन सुगम होगा। सीएमओ कमला कोल ने कहा कि मार्ग चौड़ीकरण को परिषद में स्वीकृति मिली है। आर्किटेक्ट इसकी डीपीआर तैयार करेंगे। इसके बाद टीएस होते ही काम शुरु करेंगे।

भुसावल-चित्तौड़गढ़ हाइवे का हिस्सा है मार्ग

यह मार्ग भुसावल चित्तोडगढ़ हाइवे का हिस्सा है। इससे जिले का आदिवासी बहुल क्षेत्र भगवानपुरा, सिरवेल, झिरन्या आदि जुड़े हैं। जिस क्षेत्र में यह काम होना है वहां अभी सड़क के किनार अतिक्रमण भी फैला है। कुछ जगह बिजली पोल है। अतिक्रमण हटाकर पोल शिटिंग कराएंगे। (MP News)

ये भी पढ़ें

MP में गैस रिसाव का बड़ा हादसा, 3 कर्मचारियों की मौत, सुरक्षा में बड़ी लापरवाही
पीथमपुर
pithampur gas leak tragedy 3 workers dead safety negligence mp news

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

08 Sept 2025 11:21 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Khargone / MP में यहां सड़कों का होगा चौड़ीकरण, सौंदर्यकरण से शहर को मिलेगा नया लुक

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.