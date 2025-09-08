MP में यहां सड़कों का होगा चौड़ीकरण, सौंदर्यकरण से शहर को मिलेगा नया लुक

MP News: दो लाख आबादी वाले खरगोन शहर में बढ़ते ट्रैफिक को नियंत्रित करने व सुगम यातायात के लिए मुख्य सड़कों का कायाकल्प होगा। इसी शृंखला में नगरपालिका ने बिस्टान रोड को लिया है। मार्ग के बिस्टान नाका क्षेत्र से करीब एक किमी दायरे वाली सड़क चौड़ी (road widening project) होगी। डिवाइजर, सेंटर लाइटिंग और सौंदर्याकरण (beautification) किया जाएगा। इसके लिए दो करोड़ रुपए की स्वीकृति हुई है। नगरपालिका के आर्किटेक्ट व इंजीनियर डीपीआर बना रहे हैं। उम्मीद है इसी माह कागजी खानापूर्ति करने के बाद फाइल टीएस के लिए शासन स्तर पर चलेगी। सबकुछ ठीक रहा तो साल के अंत तक काम का श्रीगणेश भी हो जाएगा।
शहर के प्रमुख मार्गों में शामिल यह सड़क जिले को आदिवासी अंचल व महाराष्ट्र से जोड़ती है। रोजाना हजारों वाहनों की आवाजाही होती है। ऐसे में यहां मार्ग संकरा लगने लगा है। यातायात की दृष्टि से इसका कायाकल्प होना भी जरूरी है। नगरपालिका के इंजीनियर मनीष महाजन ने बताया इस कार्य पर करीब 2 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। मार्ग का विजिट और लंबाई-चौड़ाई ली है। इसके आधार पर आर्किटेक्ट डीपीआर तैयार करने में जुटे हैं। (MP News)
बिस्टान रोड के अलावा कसरावद रोड पर भी काम होगा। यहां एमपीइबी कार्यालय से टेमला फाटे तक मार्ग चौड़ीकरण किया जाएगा। सेंटर लाइटिंग और विद्युतिकरण कार्य किए जाएंगे। इस काम पर भी करीब दो करोड़ रुपए खर्च होंगे। (MP News)
इससे पूर्व नगरपालिका ने शहर के श्रीकृष्ण टॉकीज तिराहा, गायत्री मंदिर तिराहा, भगतसिंह चौराहा के कायाकल्प की शुरुआत की है। यहां काम शुरु भी हो गया है। यह ऐसे चौराहे हैं जहां दो हाइवे का यातायात रोजाना दौड़ता है। इनका चौड़ीकरण होने से आवागमन सुगम होगा। सीएमओ कमला कोल ने कहा कि मार्ग चौड़ीकरण को परिषद में स्वीकृति मिली है। आर्किटेक्ट इसकी डीपीआर तैयार करेंगे। इसके बाद टीएस होते ही काम शुरु करेंगे।
यह मार्ग भुसावल चित्तोडगढ़ हाइवे का हिस्सा है। इससे जिले का आदिवासी बहुल क्षेत्र भगवानपुरा, सिरवेल, झिरन्या आदि जुड़े हैं। जिस क्षेत्र में यह काम होना है वहां अभी सड़क के किनार अतिक्रमण भी फैला है। कुछ जगह बिजली पोल है। अतिक्रमण हटाकर पोल शिटिंग कराएंगे। (MP News)