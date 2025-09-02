देवी अहिल्या बाई की 230वीं पुण्यतिथि पर पालकी यात्रा, सचिन तेंदुलकर पत्नी और बेटी के साथ हुए शामिल

पूरा शहर देवी मां अमर रहे! और राजमाता अहिल्याबाई की जय! के जयघोष लगा रहा था। भव्य यात्रा शहर के हृदय से गुजरते हुए कुंदा नदी के तट पर समाप्त हुई, जहां सभी ने देवी अहिल्या बाई के प्रति अपनी श्रद्धा और सम्मान व्यक्त किया। ये आयोजन उनकी पुण्यतिथि को याद करते हुए उनके आदर्शों और मूल्यों को श्रद्धांजलि देने का एक मौका था।