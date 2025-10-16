Patrika LogoSwitch to English

खरगोन

मुंबई-आगरा नेशनल हाइवे पर नर्मदा पर बने संजय सेतु पुल में आई दरार, मेंटेनेंस के चलते लगा भारी जाम

Sanjay Setu Bridge Crack : मुंबई-आगरा नेशनल हाइवे पर संजय सेतु पुल पर दरार आने के बाद मेंटेनेंस कार्य शुरु किया गया। वहीं, पुल से एक-एक कर वाहन छोड़ा जा रहा है। लेकिन इससे मार्ग पर दोनों तरफ लंबा जाम लग गया, जिसमें एंबुलेंस, स्कूल वाहन, सेना का वाहन तक फंसे।

2 min read

खरगोन

image

Faiz Mubarak

Oct 16, 2025

Sanjay Setu Bridge Crack

संजय सेतु पुल में दरार के बाद लगा लंबा जाम (Photo Source- Patrika Input)

Sanjay Setu Bridge Crack : मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के निमरानी से गुजरने वाले मुंबई-आगरा नेशनल हाइवे पर नर्मदा नदी पर बने संजय सेतु पुल पर दरार आने के बाद मेंटेनेंस कार्य शुरू हुआ। दो दिन तक यह कार्य चला। इसी दौरान बुधवार को जाम की स्थिति बनी। दो दिन पहले पुल पर आई दरार की मरम्मत के नाम पर विभाग ने ट्रैफिक रूट डाइवर्ट किया था। इससे पहले तो मामूली जाम लगता रहा। परंतु बुधवार की दोपहर खलघाट से लेकर मगरखेड़ी तक और दूसरी ओर धामनोद तक वाहन फंस गए। यातायात व्यवस्था पूरी तरह ठप हो गई। यही हालात अगले दिन गुरुवार को भी देखे जा रहे हैं।

खलटाका चौकी के पुलिसकर्मी और आसपास के ग्रामीण युवा दिनभर ट्रैफिक नियंत्रित करने में जुटे रहे, लेकिन जाम का असर लगातार बढ़ता चला गया। कई किलोमीटर लंबे इस जाम में एंबुलेंस, स्कूली बसें, सेना के वाहन, यात्री वाहन आदि फंसे नजर आए। गर्मी और थकान के बीच बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग बेहाल दिखे। कई एंबुलेंसों में मरीजों को समय पर इलाज न मिल पाने की भी समस्या बढ़ी।

त्योहारी सीजन के कारण बिगड़े हालात

एबी रोड फोरलेन स्थित नर्मदा नदी पर बने संजय सेतु पुल में माइनर दरार दिखाई देने के बाद बुधवार को मरम्मत का काम चलता रहा। इसके चलते भारी वाहनों को बारी-बारी से छोड़ने की व्यवस्था की गई। हालात ये रहे कि, बुधवार को दिनभर 6 से 7 किमी लंबा जाम लगता रहा। ये सिलसिला गुरुवार को भी देखा जा सकता है। त्योहारी सीजन के चलते हालात ज्यादा बिगड़ रहे हैं। इसमें खासकर आमजन से लेकर व्यापारी परेशान होते नजर आ रहे हैं।

पुलिस के साथ स्थानीय युवा तक ट्रैफिक नियंत्रण में जुटे

दरअसल, सोमवार को ब्रिज में माइनर क्रेक के बारे में पता चला था। इसके बाद से विशेष तकनीकी उपकरणों की मदद से सुधार कार्य किया जा रहा है। सुरक्षा के मद्देनजर भारी वाहनों की आवाजाही को नियंत्रित कर खलघाट स्थित नए पुल से दोनों ओर का ट्रैफिक निकाला जा रहा है। इससे खलघाट से लेकर मगरखेड़ी तक और दूसरी ओर खलघाट से धामनोद तक वाहनों की लंबी कतारें लगी रही। ये स्थिति पिछले तीन दिनों से यथावत बनी हुई है। खलटाका चौकी के जवानों के साथ निमरानी, पानवा और आसपास के गांवों के युवाओं ने भी ट्रैफिक नियंत्रित करने में मदद की।

Published on:

16 Oct 2025 02:38 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Khargone / मुंबई-आगरा नेशनल हाइवे पर नर्मदा पर बने संजय सेतु पुल में आई दरार, मेंटेनेंस के चलते लगा भारी जाम

