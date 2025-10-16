मुंबई-आगरा नेशनल हाइवे पर नर्मदा पर बने संजय सेतु पुल में आई दरार, मेंटेनेंस के चलते लगा भारी जाम

Sanjay Setu Bridge Crack : मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के निमरानी से गुजरने वाले मुंबई-आगरा नेशनल हाइवे पर नर्मदा नदी पर बने संजय सेतु पुल पर दरार आने के बाद मेंटेनेंस कार्य शुरू हुआ। दो दिन तक यह कार्य चला। इसी दौरान बुधवार को जाम की स्थिति बनी। दो दिन पहले पुल पर आई दरार की मरम्मत के नाम पर विभाग ने ट्रैफिक रूट डाइवर्ट किया था। इससे पहले तो मामूली जाम लगता रहा। परंतु बुधवार की दोपहर खलघाट से लेकर मगरखेड़ी तक और दूसरी ओर धामनोद तक वाहन फंस गए। यातायात व्यवस्था पूरी तरह ठप हो गई। यही हालात अगले दिन गुरुवार को भी देखे जा रहे हैं।