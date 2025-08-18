‘संतान प्राप्ति’ के लिए MP में लगता है अनोखा मेला, कच्ची केरी से होती है महिलाओं की गोद भराई

MP News-खरगोन शहर से 15 किमी दूर स्थित ग्राम नागझिरी में भादौ मास की नवमी पर संत बोंदरु बाबा (Sant Bondaru Baba) समाधि स्थल पर अनूठा मेला लगा। यहां देश के अलग-अलग राज्यों से पहुंची निसंतान महिलाओं को बेमौसम मिलने वाली केरी (आम) की प्रसादी बांटकर गोद भराई की गई। कई दंपतियों के घर किलकारी गूंजने पर श्रद्धालुओं ने मन्नतें भी उतारी। मन्नत पूरी होने पर श्रद्धालुओं ने समाधि स्थल पर फल, मिठाई आदि से बच्चों का तुलादान कर संत का आभार जताया। यहां प्रसादी पाने न केवल सनातन धर्म से जुड़ी महिलाएं ही नहीं बल्कि अन्य धर्म की महिलाएं भी मन में आस्था लिए पहुंची थी।
समाधि स्थल से जुड़े पुरुषोत्तम सोलंकी, नरेंद्र सोलंकी आदि ने बताया कि दोपहर तीन बजे तक लगभग 500 महिलाओं का पंजीयन किया गया, जबकि 30 लोगों ने मन्नतें उतारी। मन्नत उतारने का क्रम लगातार 3 दिनों तक चलता है। उन्होंने बताया संत बोंदरु बाबा ईश्वरीय अवतार होकर मात्र 25 वर्ष की आयु में संतश्री ने ग्राम में समाधि ली थी, उसी के बाद संवत 1790 से प्रतिवर्ष एक दिवसीय मेले (Bhado Navami Mela) का आयोजन होता है।
भक्तों की आवाजाही को देखते हुए मेले सा माहौल निर्मित होता है। जिलेभर के व्यापारियों ने मेले में अपने प्रतिष्ठान लगाए। बच्चों ने मेले में आए झूलों का भी लुत्फ उठाया। मन्नत उतारने पहुंचे श्रद्धालुओं ने बताया कि रिश्तेदारों, परिचितों से बाबा की महिमा का पता चला, हम आशा लेकर आए हैं कि हमारी कामना बाबा के यहां से मिले प्रसाद से जरूर पूरी होगी। यहां लोगो को मन्नते उतरते देख हमें विश्वास है कि संत अन्य दंपतियों की तरह हमारी मनोकामना भी पूर्ण करेंगे। इस दौरान अलग-अलग जगह से श्रद्धालु निशान लेकर भी पहुंचे।