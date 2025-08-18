‘संतान प्राप्ति’ के लिए MP में लगता है अनोखा मेला, कच्ची केरी से होती है महिलाओं की गोद भराई

MP News-खरगोन शहर से 15 किमी दूर स्थित ग्राम नागझिरी में भादौ मास की नवमी पर संत बोंदरु बाबा (Sant Bondaru Baba) समाधि स्थल पर अनूठा मेला लगा। यहां देश के अलग-अलग राज्यों से पहुंची निसंतान महिलाओं को बेमौसम मिलने वाली केरी (आम) की प्रसादी बांटकर गोद भराई की गई। कई दंपतियों के घर किलकारी गूंजने पर श्रद्धालुओं ने मन्नतें भी उतारी। मन्नत पूरी होने पर श्रद्धालुओं ने समाधि स्थल पर फल, मिठाई आदि से बच्चों का तुलादान कर संत का आभार जताया। यहां प्रसादी पाने न केवल सनातन धर्म से जुड़ी महिलाएं ही नहीं बल्कि अन्य धर्म की महिलाएं भी मन में आस्था लिए पहुंची थी।