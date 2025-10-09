Bastar Sports News: भोपाल में चमकी छत्तीसगढ़ की बेटी, 200 मीटर दौड़ में विशाखा यादव बनी राष्ट्रीय विजेता

Bastar Sports News: केशकाल विकासखंड के सरस्वती शिशु मंदिर, धनौरा की छात्रा कुमारी विशाखा यादव ने भोपाल में आयोजित 36वीं राष्ट्रीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में 200 मीटर दौड़ में प्रथम स्थान प्राप्त कर छत्तीसगढ़ राज्य और पूरे जिले को गौरवान्वित किया है। कुमारी विशाखा ने अपनी लगन, मेहनत और अदम्य उत्साह से यह उपलब्धि हासिल की है। वे केशकाल अंचल की पहली बेटी हैं जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर की एथलेटिक्स प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने का गौरव हासिल किया है।