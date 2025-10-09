Patrika LogoSwitch to English

कोंडागांव

Bastar Sports News: भोपाल में चमकी छत्तीसगढ़ की बेटी, 200 मीटर दौड़ में विशाखा यादव बनी राष्ट्रीय विजेता

Bastar Sports News: धनौरा की छात्रा विशाखा यादव ने भोपाल में आयोजित 36वीं राष्ट्रीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में 200 मीटर दौड़ में प्रथम स्थान प्राप्त कर छत्तीसगढ़ और जिले का नाम रोशन किया।

less than 1 minute read

कोंडागांव

image

Laxmi Vishwakarma

Oct 09, 2025

Bastar Sports News (Photo source- Patrika)

Bastar Sports News (Photo source- Patrika)

Bastar Sports News: केशकाल विकासखंड के सरस्वती शिशु मंदिर, धनौरा की छात्रा कुमारी विशाखा यादव ने भोपाल में आयोजित 36वीं राष्ट्रीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में 200 मीटर दौड़ में प्रथम स्थान प्राप्त कर छत्तीसगढ़ राज्य और पूरे जिले को गौरवान्वित किया है। कुमारी विशाखा ने अपनी लगन, मेहनत और अदम्य उत्साह से यह उपलब्धि हासिल की है। वे केशकाल अंचल की पहली बेटी हैं जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर की एथलेटिक्स प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने का गौरव हासिल किया है।

गांव में स्वागत की जोरदार तैयारी

Bastar Sports News: राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने के बाद गुरुवार को जब विशाखा धनौरा लौटेंगी, तो उनका भव्य स्वागत और सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा। इस सम्मान कार्यक्रम की तैयारी धनौरा ग्रामवासी, सरस्वती शिशु मंदिर परिवार और यादव समाज द्वारा की जा रही है। गांव और विद्यालय परिवार में हर्ष का माहौल है। सभी लोग अपनी इस प्रतिभाशाली बेटी पर गर्व महसूस कर रहे हैं, जिसने पूरे क्षेत्र का नाम राष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया है।

Updated on:

09 Oct 2025 02:07 pm

Published on:

09 Oct 2025 02:06 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Kondagaon / Bastar Sports News: भोपाल में चमकी छत्तीसगढ़ की बेटी, 200 मीटर दौड़ में विशाखा यादव बनी राष्ट्रीय विजेता

