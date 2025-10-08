Patrika LogoSwitch to English

कोंडागांव

CG News: कुएमारी जलप्रपात में दर्दनाक हादसा! पैर फिसलने से गई बच्चे की जान

CG News: तीन दोस्त जलप्रपात पर खेल रहे थे, जब फिसलन भरे पत्थर से एक बच्चे का पैर फिसला और वह गहरे गड्ढे में गिर गया।

less than 1 minute read

कोंडागांव

image

Laxmi Vishwakarma

Oct 08, 2025

कुएमारी जलप्रपात दर्दनाक हादसा (Photo source- Patrika)

कुएमारी जलप्रपात दर्दनाक हादसा (Photo source- Patrika)

CG News: केशकाल के प्रसिद्ध और आकर्षक कुएमारी जलप्रपात में सोमवार को एक दर्दनाक हादसे में एक बच्चे की मृत्यु हो गई। जानकारी के अनुसार ग्राम बटराली के तीन हमउम्र दोस्त जलप्रपात घूमने गए थे। जलप्रपात के नीचे पत्थरों के बीच पानी में खेलते समय फिसलन भरे पत्थर से पैर फिसलने के कारण एक बच्चे का संतुलन बिगड़ गया और वह गहरे गड्ढे में गिर गया। साथी दोस्तों ने तुरंत मदद करने की कोशिश की और उसे बाहर निकाला, लेकिन तब तक बच्चे की मौके पर ही मृत्यु हो चुकी थी।

CG News: गौरतलब है कि कुछ दिनों पूर्व ही रायपुर से पिकनिक मनाने आए एक व्यापारी की भी इसी जलप्रपात में सेल्फी लेते समय फिसलकर गिरने से मौत हो गई थी। उस घटना के बाद प्रशासन ने खतरनाक स्थानों पर चेतावनी बोर्ड और अवरोधक लगाए थे। इसके बावजूद नीचे के हिस्से में फिसलन के कारण यह हादसा हुआ। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मर्ग कायम कर विवेचना शुरू कर दी है। बच्चे की आकस्मिक मृत्यु से परिवार और पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई है।

08 Oct 2025 01:25 pm

