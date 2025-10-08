CG News: कुएमारी जलप्रपात में दर्दनाक हादसा! पैर फिसलने से गई बच्चे की जान

CG News: गौरतलब है कि कुछ दिनों पूर्व ही रायपुर से पिकनिक मनाने आए एक व्यापारी की भी इसी जलप्रपात में सेल्फी लेते समय फिसलकर गिरने से मौत हो गई थी। उस घटना के बाद प्रशासन ने खतरनाक स्थानों पर चेतावनी बोर्ड और अवरोधक लगाए थे। इसके बावजूद नीचे के हिस्से में फिसलन के कारण यह हादसा हुआ। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मर्ग कायम कर विवेचना शुरू कर दी है। बच्चे की आकस्मिक मृत्यु से परिवार और पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई है।