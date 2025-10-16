CG News: बस्तर शिक्षा विभाग में बवाल! जींस पहनने पर शिक्षक को JD ने दिखाया बाहर का रास्ता

पीड़ित शिक्षक प्रकाश कुमार नेताम ने इस घटना की लिखित शिकायत स्थानीय विधायक और उच्च शिक्षा अधिकारियों से की है।उनके अनुसार,- दिनांक 10 अक्टूबर को वे ‘डेली डायरी में त्रुटि’ से संबंधित कारण बताओ नोटिस का जवाब देने संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग बस्तर के कार्यालय पहुँचे थे। लेकिन, जैसे ही अधिकारी ने उन्हें देखा, उन्होंने सत लहजे में कहा —‘‘मैं जींस पहनने वालों से नहीं मिलता।’’ साथ ही, यह भी कहा कि कार्यालय में जींस पैंट पहनना वर्जित है, और तुरंत उन्हें बाहर जाने का आदेश दिया।