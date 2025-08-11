CG News: टीका लगने के 24 घण्टे बाद ही नवजात की मौत, परिजन ने लगाया लापरवाही का आरोप

CG News: ग्राम पंचायत पलारी में एक 25 दिन के बच्चे की मौत की 10 अगस्त की सुबह हो गई। बताया जा रहा है कि, बच्चे को 8 अगस्त की सुबह 9 बजे उप स्वास्थ्य केंद्र पलारी में पहला टीका लगाया गया था वही इसी अस्पताल में सामान्य प्रसव से उक्त बच्चे की डिलीवरी होने की बात बताई जा रही है। जिसमे जच्चा- बच्चा दोनों स्वस्थ होने थे।
आरएचओ. स्वास्थ्य केंद्र पलारी टिकेंद्र पांडे के बयाये अनुसार बच्चा बिल्कुल स्वस्थ था जिसे उप स्वास्थ्य केंद्र पलारी में ही गुलापी नाग सेकेण्ड एएनएम के द्वारा टीका लगाया गया था। बच्चों के पिता रमेश मंडावी ने बताया कि, 16 जुलाई को बच्चों का जन्म उप स्वास्थ्य केंद्र में ही हुआ था जच्चा और बच्चा दोनों ही स्वस्थ थे।
CG News: लेकिन पहला टीका लगने के बाद बच्चों का बुखार तेज होता चला गया 9 अगस्त की रात को बुखार और ज्यादा बढ़ गया और सुबह बच्चों की मौत हो गई हमने बच्चों को बुखार की दवा भी पिलाई थी। बच्चों की मौत टीका लगने के कारण ही हुई है, हम जांच की मांग करते हैं जिससे कि,किसी और के घर का चिराग न बुझ पाए। इस मामले पर सीएचओ व बीएमओ से सपर्क करने की कोशिश की गई पर बात नही हो पाई।