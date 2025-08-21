Patrika LogoSwitch to English

कोंडागांव

Fraud News: YONO App Update के नाम पर SBI कर्मी से ही ठगी, 7.50 लाख रुपए का लगा चूना

Fraud News: एसबीआई कर्मचारी साइबर ठगी का शिकार, योनो ऐप अपडेट करने के नाम पर अज्ञात ठग ने 7.50 लाख रुपये उड़ाए। पीड़ित ने थाने में शिकायत दर्ज कराई, पुलिस ने जांच शुरू की।

कोंडागांव

Laxmi Vishwakarma

Aug 21, 2025

YONO App Update के नाम पर ठगी (Photo source- Patrika)

Fraud News: थाना क्षेत्र में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एक कर्मचारी से साइबर ठगी का मामला सामने आया है। अज्ञात व्यक्ति ने खुद को बैंक अधिकारी बताकर योनो ऐप अपडेट करने के नाम पर 7.50 लाख की ठगी कर ली। पीड़ित कर्मचारी ने भानुप्रतापपुर थाने में लिखित शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पीड़ित का नाम पंचू राम पटेल है। वे मचांदूर गांव के रहने वाले हैं। वर्तमान में मुल्ला के शंकरनगर में रह रहे हैं। वे एसबीआई भानुप्रतापपुर शाखा में आर्म्स गार्ड हैं। पंचू राम ने बताया कि 16 अगस्त की शाम 6.30 बजे उनके पास एक अज्ञात व्यक्ति का फोन आया। उसने खुद को बैंक कर्मचारी बताया और पूछा कि योनो ऐप चालू है या नहीं। पंचू राम ने बताया कि योनो ऐप 5-6 महीने से बंद पड़ा है।

फोन करने वाले व्यक्ति ने ऐप अपडेट कराने के बहाने उनसे डेबिट कार्ड के आखिरी 4 अंक, खाता नंबर, योनो ऐप का पुराना आईडी और पासवर्ड पूछ लिया। पंचू राम ने जानकारी साझा कर दी। इसके बाद कॉल करने वाले ने कहा कि प्रोसेस हो रहा है और कॉल काट दी। 17 अगस्त की सुबह 11 से 12 बजे के बीच उनके खाते से दो बार में पैसा कट गए।

Fraud News: पहली बार 4.40 लाख और दूसरी बार 3.10 लाख, इस तरह कुल 7.50 लाख की निकासी हो गई। 18 अगस्त को पंचू राम ने घटना की जानकारी ब्रांच मैनेजर को दी, जिन्होंने खाते को तुरंत होल्ड कर दिया। पुलिस अब कॉल करने वाले अज्ञात ठग की तलाश में जुटी है। मामला साइबर सेल को सौंपा गया है।

21 Aug 2025

