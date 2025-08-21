Fraud News: YONO App Update के नाम पर SBI कर्मी से ही ठगी, 7.50 लाख रुपए का लगा चूना

पीड़ित का नाम पंचू राम पटेल है। वे मचांदूर गांव के रहने वाले हैं। वर्तमान में मुल्ला के शंकरनगर में रह रहे हैं। वे एसबीआई भानुप्रतापपुर शाखा में आर्म्स गार्ड हैं। पंचू राम ने बताया कि 16 अगस्त की शाम 6.30 बजे उनके पास एक अज्ञात व्यक्ति का फोन आया। उसने खुद को बैंक कर्मचारी बताया और पूछा कि योनो ऐप चालू है या नहीं। पंचू राम ने बताया कि योनो ऐप 5-6 महीने से बंद पड़ा है।